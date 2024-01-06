Святкові купання у Києві на Водохреще — фоторепортаж Новини.LIVE

Чоловік купається в крижаному озері. Фото: Новини.LIVE

Українці вперше цього року відзначають релігійне свято Водохреще 6 січня. У Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців в освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця подій та показали, як кияни вшановують традицію купань на Водохреще.

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Святкові занурення киян на озері Тельбін

Сьогодні, 6 січня, на честь свята Водохреще, громадяни країни вшанували традицію та здійснили святкові купання на одному з найбільших у столиці озері Тельбін, яке розташоване на Березняках, у Дніпровському районі Києва.

Як зазначає кореспондент Новини.LIVE, людей на ранкових зануреннях було не багато. Кияни по черзі пірнали в крижане озеро. В людей гарний настрій та вони всі раді, що змогли зануритися в освячене озеро.

"Дуже класні емоції, дуже класне свято, дуже подобається пірнати — це кайф, організм на підйомі", — розповів один із киян.

Чоловік купається в крижаному озері. Фото: Новини.LIVE

Чоловік сказав, що перед тим, як пірнати у холодну воду важливо розігрітися, а саме зробити розминку. Після купань потрібно обов'язково одягнути на ноги та руки щось тепле.

Чоловік купається в крижаному озері. Фото: Новини.LIVE

Житель столиці Віталій розповів, що кожного року вшановує традицію та купається в ополонці. Захворіти киянин не боїться, вважає, що занурення позитивно впливає на самопочуття.

"Швидко добігти, пірнути, переодягтися і чай", — сказав Віталій про його основні ритуали під час купань.

Чоловік купається в крижаному озері. Фото: Новини.LIVE

Чоловік заходить до крижаного озера. Фото: Новини.LIVE

Начальник шостої рятувальної станції Києва Муратаєв Валерій вказав, що на місці купань перебувають рятувальники. Він додав, що люди не заходять далі зазначеної межі в озері, тобто не вище грудної частини тіла, щоб не переохолодитися. Кияни купаються лише у спеціально виділених місцях.

"Якщо вам стало погано, то попросити про допомогу рятувальників, якщо ви себе погано почуваєте, то краще у воду не йти", — сказав рятувальник.

У випадку, якщо сталося переохолодження, як підкреслює рятувальник, потрібно мати з собою якийсь теплий одяг або полотенце, щоб розтирати кінцівки і розігрітися. Також в рятувальному інвентарі є термонакидки.

Швидка допомога на місці купань. Фото: Новини.LIVE

Люди на озері Тельбін. Фото: Новини.LIVE

Кияни готуються до святкових купань. Фото: Новини.LIVE

Кияни готуються до святкових купань. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні за оновленим церковним календарем святкують Водохреще 6 січня. Священнослужителі розповіли одеситам, де саме будуть освячувати воду.

Додамо, де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку в столиці, окрім озера Тельбін — в матеріалі Новини.LIVE.