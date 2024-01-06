Святкові купання у Києві на Водохреще — фоторепортаж Новини.LIVE
Українці вперше цього року відзначають релігійне свято Водохреще 6 січня. У Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців в освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця подій та показали, як кияни вшановують традицію купань на Водохреще.
Святкові занурення киян на озері Тельбін
Сьогодні, 6 січня, на честь свята Водохреще, громадяни країни вшанували традицію та здійснили святкові купання на одному з найбільших у столиці озері Тельбін, яке розташоване на Березняках, у Дніпровському районі Києва.
Як зазначає кореспондент Новини.LIVE, людей на ранкових зануреннях було не багато. Кияни по черзі пірнали в крижане озеро. В людей гарний настрій та вони всі раді, що змогли зануритися в освячене озеро.
"Дуже класні емоції, дуже класне свято, дуже подобається пірнати — це кайф, організм на підйомі", — розповів один із киян.
Чоловік сказав, що перед тим, як пірнати у холодну воду важливо розігрітися, а саме зробити розминку. Після купань потрібно обов'язково одягнути на ноги та руки щось тепле.
Житель столиці Віталій розповів, що кожного року вшановує традицію та купається в ополонці. Захворіти киянин не боїться, вважає, що занурення позитивно впливає на самопочуття.
"Швидко добігти, пірнути, переодягтися і чай", — сказав Віталій про його основні ритуали під час купань.
Начальник шостої рятувальної станції Києва Муратаєв Валерій вказав, що на місці купань перебувають рятувальники. Він додав, що люди не заходять далі зазначеної межі в озері, тобто не вище грудної частини тіла, щоб не переохолодитися. Кияни купаються лише у спеціально виділених місцях.
"Якщо вам стало погано, то попросити про допомогу рятувальників, якщо ви себе погано почуваєте, то краще у воду не йти", — сказав рятувальник.
У випадку, якщо сталося переохолодження, як підкреслює рятувальник, потрібно мати з собою якийсь теплий одяг або полотенце, щоб розтирати кінцівки і розігрітися. Також в рятувальному інвентарі є термонакидки.
Нагадаємо, в Україні за оновленим церковним календарем святкують Водохреще 6 січня. Священнослужителі розповіли одеситам, де саме будуть освячувати воду.
Додамо, де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку в столиці, окрім озера Тельбін — в матеріалі Новини.LIVE.
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