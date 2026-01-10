Видео
Україна
В Киеве остановили водо-, тепло и электротранспорт — КГГА

В Киеве остановили водо-, тепло и электротранспорт — КГГА

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:08
В Киеве 10 января остановили водо-, теплоснабжение и электротранспорт - КГГА
Киев. Фото: Новини.LIVE

В Киеве по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлено функционирование систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу, 10 января.

Читайте также:

Аварийное обесточивание

Аварийное отключение элекроэнергии в Киеве привело к остановке критически важных систем — прекращена работа поставки воды, поставки тепла и электрического транспорта.

У Києві зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА - фото 1
Сообщение КГГА в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас энергетики проводят восстановительные работы", — отмечает КГГА.

Также КГГА сообщает, что в результате нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы, но КП "Киевпастранс" запускает автобусные маршруты, которые их дублируют.

Указано, что для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".

Напомним, что в Киеве утром 10 января введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали российские атаки по инфраструктуре.

Ранее мы также сообщали, что мэра Киева Виталия Кличко раскритиковали из-за призыва к покинуть столицу. Под критикой оказалась вся риторика киевских властей после российских обстрелов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
