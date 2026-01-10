В Киеве 10 января остановили водо-, теплоснабжение и электротранспорт - КГГА

В Киеве остановили водо-, тепло и электротранспорт — КГГА
В Киеве по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлено функционирование систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу, 10 января.
Аварийное обесточивание
Аварийное отключение элекроэнергии в Киеве привело к остановке критически важных систем — прекращена работа поставки воды, поставки тепла и электрического транспорта.
"Сейчас энергетики проводят восстановительные работы", — отмечает КГГА.
Также КГГА сообщает, что в результате нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы, но КП "Киевпастранс" запускает автобусные маршруты, которые их дублируют.
Указано, что для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".
Напомним, что в Киеве утром 10 января введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали российские атаки по инфраструктуре.
