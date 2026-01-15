Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Свириденко заявила, что зимние каникулы в Киеве продолжат

Свириденко заявила, что зимние каникулы в Киеве продолжат

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 22:00
В Киеве продлят зимние каникулы — Свириденко назвала срок
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве продолжат зимние каникулы. График работы детских садов останется неизменным.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Когда продлят зимние каникулы в Киеве

"В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года", — заявила Свириденко.

Такое решение приняли в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме. Оно не распространяется на детские сады.

Зимові канікули у Києві продовжать
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Кроме того, МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное, продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Это будет определяться индивидуально в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации Правительство запустило постоянные штабы: общегосударственный и для города Киева и Киевской области. Они круглосуточно будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС и органов власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Киевсовета Андрей Витренко оценил подготовку Киева к критической ситуации со светом. Он отметил, что сделано недостаточно.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве создали специальный штаб. Он будет заниматься ликвидацией последствий атак на энергосистему.

школы учеба каникулы Юлия Свириденко энергетика
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации