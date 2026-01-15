В Киеве продлят зимние каникулы — Свириденко назвала срок

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве продолжат зимние каникулы. График работы детских садов останется неизменным.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram в четверг, 15 января.

"В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года", — заявила Свириденко.

Такое решение приняли в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме. Оно не распространяется на детские сады.

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Кроме того, МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное, продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Это будет определяться индивидуально в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации Правительство запустило постоянные штабы: общегосударственный и для города Киева и Киевской области. Они круглосуточно будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС и органов власти.

