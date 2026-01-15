Відео
Україна
Головна Київ Свириденко заявила, що зимові канікули у Києві продовжать

Свириденко заявила, що зимові канікули у Києві продовжать

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 22:00
У Києві продовжать зимові канікули — Свириденко назвала термін
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві продовжать зимові канікули. Графік роботи дитячих садочків залишиться незмінним.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Доколи продовжать зимові канікули у Києві

"У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року", — заявила Свириденко.

Таке рішення прийняли у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі. Воно не поширюється на дитячі садки.

Зимові канікули у Києві продовжать
Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Крім того, МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Це визначатиметься індивідуально залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Для ліквідації надзвичайної ситуації Уряд запустив постійні штаби: загальнодержавний та для міста Києва і Київської області. Вони цілодобово будуть координувати дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС та органів влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко оцінив підготовку Києва до критичної ситуації зі світлом. Він зазначив, що зроблено недостатньо.

Також ми розповідали про те, що у Києві створили спеціальний штаб. Він буде займатися ліквідацією наслідків атак на енергосистему.

школи навчання канікули Юлія Свириденко енергетика
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
