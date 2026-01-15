У Києві продовжать зимові канікули — Свириденко назвала термін

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві продовжать зимові канікули. Графік роботи дитячих садочків залишиться незмінним.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram у четвер, 15 січня.

Доколи продовжать зимові канікули у Києві

"У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року", — заявила Свириденко.

Таке рішення прийняли у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі. Воно не поширюється на дитячі садки.

Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Крім того, МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Це визначатиметься індивідуально залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Для ліквідації надзвичайної ситуації Уряд запустив постійні штаби: загальнодержавний та для міста Києва і Київської області. Вони цілодобово будуть координувати дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС та органів влади.

