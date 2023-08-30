Танцы на могиле военного: жена погибшего рассказала, кем были ему девушки

Девушки танцуют на военной могиле. Фото: Скриншот

На могиле украинского военного Сергея Семененко танцевали две его дочери от первого брака. С предыдущей женой воин не жил уже 20 лет.

Об этом рассказала его жена Ольга Насевич в Facebook, комментируя ситуации по танцам девушек на могиле своего отца.

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Танцевали на могиле отца

Она отмечает, что с Сергеем познакомилась, когда он уже два года не жил в предыдущем браке. Ольга прожила с ним 16 лет и он является отцом ее двоих детей.

Она отмечает, что сначала думала пройти мимо этого скандала, но поскольку ситуация получила невероятную огласку, то решила рассказать правду о нем.

"Чтобы перекрыть этой историей тот позор, который ему/нам сделали его "дети" (23 и 26 гг) от предыдущих отношений, с мамой которых он не жил за 2 года до встречи со мной", — пишет Насевич.

Она отмечает, что Сергей Семененко уделял дочерям внимание, финансово помогал даже после их совершеннолетия.

"Видился с ними, дал высшее образование, ни в чем им не отказывал, любил их, несмотря ни на что", — отмечает она.

Жена констатирует, что ложно предположение, что якобы он был плохой отец или был жесток к ним. Также она разместила свой рассказ о муже Сергее, где отмечает, что Семененко был очень принципиальным, отзывчивым и надежным человеком.

Служил в армии еще со времен АТО

Жена рассказала, что Семененко защищал Украину еще в 2014 году, сам добровольно пошел воевать в зону АТО, понимая, что нужно остановить врага. По ее словам, после года службы он вернулся в гражданскую жизнь, имел свою мастерскую по оборудованию автомобилей газовыми установками.

Она рассказала, что Сергей в 2021 году он подписал контракт с Вооруженными силами и попал в 95-ю бригаду и снова встал на защиту Украины. Она об этом контракте узнала, когда Семененко погиб 20 марта 2022 под Изюмом в селе Каменка. За два дня до своей смерти он спас своего товарища.

Как ранее сообщалось, в Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет. Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.

Напомним, 31 января сетью начали распространяться фото с пьяных вечеринок, где девушки без сознания испытывают насилие и унижение. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.