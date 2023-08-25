У Києві дві сестри танцювали на могилах військових: їх затримала поліція

Затримана порушниця-"танцівниця". Фото: Нацполіція

У Києві дві сестри танцювали на кладовищі біля поховань військових, після чого виклали відео в інтернет. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Дівчата танцювали на кладовищі

Вчора, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ.

Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Вже за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро "Золоті Ворта" та доставили до Деснянського управління поліції.

Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України.

Затримана порушниця-"танцівниця". Фото: Нацполіція

Затримана порушниця-"танцівниця". Фото: Нацполіція

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.

Також ми писали, що 3 лютого блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання тривало до 1 квітня без можливості внесення застави.

Додамо, двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.