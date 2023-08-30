Танці на могилі військового: дружина загиблого розповіла, ким були йому дівчата

Дівчата танцюють на могилі військового. Фото: Скриншот

На могилі українського військового Сергія Семененка танцювали дві його доньки від першого шлюбу. З попередньою дружиною воїн не жив уже20 років.

Про це розповіла його дружина Ольга Насевич у Facebook, коментуючи ситуації щодо танців дівчат на могилі свого батька.

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Вона зазначає, що з Сергієм познайомилася, коли він вже два роки не жив у попередньому шлюбі. Ольга прожила з ним 16 років і він є батьком її двох дітей.

Вона зазначає, що спочатку думала пройти повз цей скандалу, але оскільки ситуація набула неймовірного розголосу, то вирішила розповісти правду про нього.

"Аби перекрити цією історією ту ганьбу, котру йому/нам зробили його "діти" (23 і 26рр) від попередніх відносин, з мамою яких він не жив за 2 роки до зустрічі зі мною", — пише Насевич.

Вона зазначає, що Сергій Семененко приділяв донькам увагу, фінансово допомогав навіть після їх повноліття.

"Бачився з ними, дав вищу освіту, ні в чому їм не відмовляв, любив їх, не дивлячись ні на що", — зазначає вона.

Дружина констатує, що неправдивими є припущення, що нібито він був поганий батько або був жорстокий до них. Також вона розмістила свою розповідь про чоловіка Сергія, де зазначає, що Семененко був дуже принциповою, чуйною і надійною людиною.

Служив у війську ще з часів АТО

Дружина розповіла, що Семененко захищав Україну ще в 2014 році, сам добровільно пішов воювати в зону АТО, бо розумів, що треба зупинити ворога. За її словами, після року служби він повернувся до цивільного життя, мав свою майстерня по обладнанню автомобілів газовими установки.

Вона розповіла, що Сергій у 2021 році він підписав контракт зі Збройними силами і потрапив до 95-ї бригади і знову став на захист України. Вона про цей контракт дізналася, коли Семененко загинув 20 березня 2022 року під Ізюмом в селі Кам’янка. За два дні до своєї смерті він врятував свого побратима.

Як раніше повідомлялося, у Києві дві сестри танцювали на кладовищі біля поховань військових, після чого виклали відео в інтернет. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції.

Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата зазнають насилля та приниження. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.