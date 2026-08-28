Тарифы на коммуналку и проезд в Киеве с 1 сентября: что изменится

Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Getty Images

С 1 сентября 2026 года в Киеве изменится стоимость проезда в маршрутках, а для пассажиров коммунального транспорта введут новый билет на 90 минут. В то же время, тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся без изменений. А вот стоимость водоснабжения может существенно увеличиться, если новые расчеты согласуют.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сколько обойдется проезд в общественном транспорте

С 1 сентября нового повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева не последует. Тарифы, введенные ранее, продолжат действовать и дальше. Разовая поездка в автобусе, метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере стоит 30 гривен.

В то же время, для пассажиров, покупающих сразу несколько поездок, действует система скидок. Чем большее количество приобретенных поездок, тем ниже стоимость каждой из них.

Также в Киеве будет действовать билет на 90 минут стоимостью 60 гривен . Он позволит неограниченное количество пересадок между различными видами коммунального транспорта в течение полутора часов.

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Проезд в большинстве киевских маршруток составит 25 гривен . В то же время, на отдельных коротких маршрутах тариф пока останется на уровне 20 гривен.

Подорожает ли вода

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод в Киеве пока не утвердили . В то же время "Киевводоканал" уже предоставил городским властям свои расчеты по возможному пересмотру стоимости услуг.

Если предложенные тарифы согласуют, водоснабжение обойдется в 50,69 гривны за кубометр вместо нынешних 16,16 гривны. Тариф на водоотвод может возрасти с 14,22 до 38,21 гривны за кубометр.

Таким образом, общая стоимость услуг может составить 88,90 гривны за кубометр. Это на 58,52 гривны больше, чем действующий тариф.

Тарифы на свет и газ

В то же время для бытовых потребителей тариф на электроэнергию с 1 сентября не изменится . Киевляне и дальше будут платить 4,32 гривны за кВтч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время будет действовать тариф 2,16 гривны за кВтч.

Цена на природный газ для большинства бытовых потребителей тоже останется без изменений. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые пользуются годовым фиксированным предложением, и дальше будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве определили рекомендованные даты каникул для школьников на 2026/2027 учебный год. Осенние каникулы предлагают провести с 26 октября по 1 ноября, зимние — с 24 декабря по 10 января, а весенние — с 22 по 28 марта. Для первоклассников также предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале.

Также Новини.LIVE сообщали, что киевлянам следует самостоятельно позаботиться о подготовке домов к возможным перебоям с теплом и электроэнергией зимой. Речь идет, в частности, об утеплении домов, резервном питании и создании запасов необходимых ресурсов. Такие мероприятия должны помочь жителям многоэтажек лучше пережить возможные блекауты и проблемы с отоплением.