Тарифи на комуналку та проїзд в Києві з 1 вересня: що зміниться

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Getty Images

З 1 вересня 2026 року у Києві зміниться вартість проїзду в маршрутках, а для пасажирів комунального транспорту запровадять новий квиток на 90 хвилин. Водночас тарифи на газ та електроенергію для населення залишаться без змін. А от вартість водопостачання може суттєво зрости, якщо нові розрахунки погодять.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті

З 1 вересня нового підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва не буде. Тарифи, які запровадили раніше, продовжать діяти й надалі. Разова поїздка в автобусі, метро, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштує 30 гривень.

Водночас для пасажирів, які купують одразу кілька поїздок, діє система знижок. Чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижчою буде вартість кожної з них.

Також у Києві діятиме квиток на 90 хвилин вартістю 60 гривень. Він дозволятиме необмежену кількість пересадок між різними видами комунального транспорту протягом півтори години.

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Проїзд у більшості київських маршруток становитиме 25 гривень. Водночас на окремих коротких маршрутах тариф поки залишиться на рівні 20 гривень.

Чи подорожчає вода

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення у Києві поки не затвердили. Водночас "Київводоканал" уже подав до міської влади свої розрахунки щодо можливого перегляду вартості послуг.

Якщо запропоновані тарифи погодять, водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за кубометр замість нинішніх 16,16 гривні. Тариф на водовідведення може зрости з 14,22 до 38,21 гривні за кубометр.

Таким чином, загальна вартість послуг може сягнути 88,90 гривні за кубометр. Це на 58,52 гривні більше, ніж чинний тариф.

Тарифи на світло та газ

Водночас для побутових споживачів тариф на електроенергію з 1 вересня не зміниться. Кияни й надалі платитимуть 4,32 гривні за кВт·год, а для власників двозонних лічильників у нічний час діятиме тариф 2,16 гривні за кВт·год.

Ціна на природний газ для більшості побутових споживачів також залишиться без змін. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які користуються річною фіксованою пропозицією, й надалі сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр.

Як писали Новини.LIVE, у Києві визначили рекомендовані дати канікул для школярів на 2026/2027 навчальний рік. Осінні канікули пропонують провести з 26 жовтня до 1 листопада, зимові — з 24 грудня до 10 січня, а весняні — з 22 до 28 березня. Для першокласників також передбачили додатковий тиждень відпочинку у лютому.

Також Новини.LIVE повідомляли, що киянам варто самостійно подбати про підготовку будинків до можливих перебоїв із теплом та електроенергією взимку. Йдеться, зокрема, про утеплення будинків, резервне живлення та створення запасів необхідних ресурсів. Такі заходи мають допомогти мешканцям багатоповерхівок краще пережити можливі блекаути та проблеми з опаленням.