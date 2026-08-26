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Главная Киев В Киеве микроавтобус столкнулся с авто: пострадали восемь человек

В Киеве микроавтобус столкнулся с авто: пострадали восемь человек

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 20:03
ДТП в Подольском районе Киева: пострадали восемь человек
ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

В Подольском районе Киева произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen с мигалками и звуковым сигналом выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с Toyota Prius, после чего водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы.

Об этом сообщает полиция Киева, как сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Киеве

ДТП произошло 26 августа около 13:20 на перекрестке проспекта Европейского Союза и улицы Вышгородской.

У Києві мікроавтобус зіткнувся з Toyota: постраждали вісім людей - фото 1
Поврежденная Toyota Prius. Фото: Нацполиция Украины

По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекресток он выехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

В результате аварии телесные повреждения получили восемь человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Полиция устанавливает обстоятельства аварии

На месте ДТП работают следователи отдела по расследованию ДТП столичного главка полиции и патрульные полицейские. Правоохранители устанавливают механизм и все обстоятельства ДТП.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Киевской области СБУ и Нацполиция предотвратили покушение на руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным следствия, к организации убийства причастна ФСБ РФ, а исполнитель пытался установить взрывчатку под автомобилем чиновника. Подозреваемого задержали в Польше при попытке выехать в Россию.

Также Новини.LIVE писали, что Киевсовет готовит вотум недоверия директору Департамента финансов КГГА Владимиру Репику. Соответствующий проект решения был зарегистрирован 21 августа. Среди претензий к чиновнику — якобы игнорирование инициатив по увеличению расходов на Силы обороны Украины.

ДТП Киев автобусы Нацполиция пострадавшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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