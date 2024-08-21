В честь Андрея Пильщикова переименуют улицу Зеленогорскую в Киеве

Военный пилот Андрей Пильщиков. Фото: Wikipedia

В Соломенском районе Киева планируют переименовать одну из улиц в честь погибшего военного пилота Андрея Пильщикова. Автор петиции предлагает заменить название улицы Зеленогорской.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

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Переименование улицы в честь "Джуса"

"Предлагается назвать улицу "Зеленогорская" в городе Киеве в честь легендарного пилота Андрея Пильщикова", — говорится в петиции.

Автор отметил, что изначально широкомасштабное российское вторжение пилот с позывным "Джус" защищал небо Украины в составе 40 бригады тактической авиации.

Он был одним из "Призраков Киева" и приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение стран Запада о предоставлении Украине самолетов F16.

В тексте предложения отметили, что название этой улицы создаст на карте Киева символическую связь от выдающихся украинских авиаторов прошлого (Авиаконструктора Олега Антонова и Левка Мациевича) к Героям ХХ века.

Кроме того, эта улица ведет начало от проспекта Воздушных Сил. А действующее название "Зеленогорское" связано с российским городом Зеленогорск.

Скриншот петиции

Ответ Кличко на петицию

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию, поддержав предложение по переименованию. В то же время он отметил, что происхождение названия улицы не установлено, поэтому нет официального вывода, принадлежит ли оно к российской символике.

А для переименования улицы в честь Пильщикова нужно подать следующие документы:

предложение с обоснованием;

информационную справку о пилоте;

письменное согласие родственников к использованию имени.

Отметим, что военный пилот Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2023 во время выполнения боевого задания.