Срочная эвакуация пациентов из киевских больниц началась — фото Новини.LIVE
В Киеве на фоне анонса белорусским КГБ ракетных ударов по медицинским учреждениям продолжается эвакуация пациентов Киевской городской детской больницы. На месте происшествия находится много карет скорой помощи.
Об этом говорится в спецрепортаже Новини.LIVE с места происшествия.
В Киеве эвакуируют больницы
На эксклюзивных кадрах с места происшествия больных детей на носилках эвакуируют вместе с медаппаратами. Кого-то из детей родители и врачи выносят прямо на руках, а кто-то рядом с родителями идет в безопасное место.
"Нам ничего неизвестно, сказали эвакуироваться. Мы за сохранение жизни ребенка, поэтому все согласны.
Видели, читали в интернете, поэтому бережем ребенка, эвакуируемся", — говорит пациентка Анна Соколова.
Как стало известно, эвакуируют также и соседнюю киевскую кожно-венерологическую больницу. Куда переедут больные — пока неизвестно, на месте дежурит много "скорых".
На место прибыл мэр Киева
Проконтролировать эвакуацию приехал и мэр столицы Виталий Кличко.
"Сейчас мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и СБУ, чтобы обеспечить важность обезопасить детей. Опираясь на полученную нами информацию, мы будем держать ситуацию под контролем, чтобы впоследствии вернуть их в больницу", — прокомментировал события городской голова Киева.
Раненых бойцов ВСУ в больнице на момент эвакуации не было, заявила главврач Евгения Григорьева. Она добавляет: ни один пациент выписан не будет. Лечение продолжится в других медучреждениях.
"Дети действительно будут доставлены в другие больницы, по оборудованию будет принято решение уже после полной эвакуации детей. Все врачи и медсестры будут сопровождать пациентов", — сказала она.
Что предшествовало
Напомним, ранее глава Комитета Госбезопасности Беларуси Иван Тертель во время заседания Всебеларусского народного собрания фактически анонсировал удары по больницам Киева, прикрываясь "ликвидацией террористов".
Сразу после этого КГГА срочно объявила об эвакуации двух больниц, в частности детской, которые находятся по улице Богатырской в Оболонском районе столицы.
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