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Срочная эвакуация пациентов из киевских больниц началась — фото Новини.LIVE

26 апреля 2024 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Срочная эвакуация пациентов из киевских больниц началась — фото Новини.LIVE
Эвакуация больной пациентки. Источник: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве на фоне анонса белорусским КГБ ракетных ударов по медицинским учреждениям продолжается эвакуация пациентов Киевской городской детской больницы. На месте происшествия находится много карет скорой помощи.

Об этом говорится в спецрепортаже Новини.LIVE с места происшествия.

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В Киеве эвакуируют больницы

киев эвакуация больниц
Женщина с ребенком эвакуируется из больницы. Источник: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На эксклюзивных кадрах с места происшествия больных детей на носилках эвакуируют вместе с медаппаратами. Кого-то из детей родители и врачи выносят прямо на руках, а кто-то рядом с родителями идет в безопасное место.

киев больницы
Эвакуация пациентки. Источник: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"Нам ничего неизвестно, сказали эвакуироваться. Мы за сохранение жизни ребенка, поэтому все согласны.
Видели, читали в интернете, поэтому бережем ребенка, эвакуируемся", — говорит пациентка Анна Соколова.

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Мать с ребенком на руках. Источник: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Как стало известно, эвакуируют также и соседнюю киевскую кожно-венерологическую больницу. Куда переедут больные — пока неизвестно, на месте дежурит много "скорых".

На место прибыл мэр Киева

кличко оболонь
Виталий Кличко на месте происшествия. Источник: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Проконтролировать эвакуацию приехал и мэр столицы Виталий Кличко.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и СБУ, чтобы обеспечить важность обезопасить детей. Опираясь на полученную нами информацию, мы будем держать ситуацию под контролем, чтобы впоследствии вернуть их в больницу", — прокомментировал события городской голова Киева.

Раненых бойцов ВСУ в больнице на момент эвакуации не было, заявила главврач Евгения Григорьева. Она добавляет: ни один пациент выписан не будет. Лечение продолжится в других медучреждениях.

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Виталий Кличко и Евгения Григорьева в ходе общения с журналистами. Источник: скриншот

"Дети действительно будут доставлены в другие больницы, по оборудованию будет принято решение уже после полной эвакуации детей. Все врачи и медсестры будут сопровождать пациентов", — сказала она.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава Комитета Госбезопасности Беларуси Иван Тертель во время заседания Всебеларусского народного собрания фактически анонсировал удары по больницам Киева, прикрываясь "ликвидацией террористов".

Сразу после этого КГГА срочно объявила об эвакуации двух больниц, в частности детской, которые находятся по улице Богатырской в Оболонском районе столицы.

Беларусь
Киев
дети
больницы
Украина
война в Украине
ракетный удар

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