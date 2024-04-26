Термінова евакуація пацієнтів з київських лікарень почалася — фото Новини.LIVE

Евакуація хворої пацієнтки. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві, на фоні анонсу білоруським КДБ ракетних ударів по медичних закладах, триває евакуація пацієнтів Київської міської дитячої лікарні. На місці події перебуває багато карет "швидкої допомоги".

Про це йдеться в спецрепортажі Новини.LIVE з місця події.

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Жінка з дитиною евакуюються з лікарні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На ексклюзивних кадрах з місця події, хворих дітей на ношах евакуюють разом з медапаратами. Когось з дітлахів батьки та лікарі виносять просто на руках, а хтось поруч з батьками йде до безпечного місця.

Евакуація пацієнтки. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Нам нічого невідомо, сказали евакуюватись. Ми за збереження життя дитини, тому на все згодні.

Бачили, читали в інтернеті, тому бережемо дитину, евакуюємось", — каже пацієнтка Ганна Соколова.

Мати з дитиною на руках. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Як стало відомо, евакуюють також і сусідню київську шкірно-венерологічну лікарню. Куди переїдуть хворі — поки невідомо, на місці чергує багато "швидких".

На місце прибув мер Києва

Віталій Кличко на місці події. Джерело: скриншот

Проконтролювати евакуацію приїхав і мер столиці Віталій Кличко.

"Зараз ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та СБУ аби забезпечити важливість убезпечити дітей. Спираючись на отриману нами інформацію, ми триматимемо ситуацію під контролем, аби згодом повернути їх до лікарні", — прокоментував події міський голова Києва.

Поранених бійців ЗСУ у лікарні на момент евакуації не було, заявила головний лікар Євгенія Григор'єва. Вона додає: жодного пацієнта виписано не буде. Лікування продовжиться в інших медзакладах.

Віталій Кличко та Євгенія Григор'єва під час спілкування з журналістами. Джерело: скриншот

"Діти дійсно будуть доправлені до інших лікарень, щодо обладнання буде прийнято рішення вже після повної евакуації дітей. Всі лікарі та медсестри супроводжуватимуть пацієнтів", — сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова Комітету Держбезпеки Білорусі Іван Тертель під час засідання Всебілоруських народних зборів, фактично анонсував удари по лікарнях Києва, прикриваючись "ліквідацією терористів".

Відразу після цього КМДА терміново оголосила про евакуацію двох лікарень, зокрема — дитячої, які знаходяться по вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.