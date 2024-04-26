Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Термінова евакуація пацієнтів з київських лікарень почалася — фото Новини.LIVE arrow

Термінова евакуація пацієнтів з київських лікарень почалася — фото Новини.LIVE

26 квітня 2024 19:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Термінова евакуація пацієнтів з київських лікарень почалася — фото Новини.LIVE
Евакуація хворої пацієнтки. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві, на фоні анонсу білоруським КДБ ракетних ударів по медичних закладах, триває евакуація пацієнтів Київської міської дитячої лікарні. На місці події перебуває багато карет "швидкої допомоги".

Про це йдеться в спецрепортажі Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

У Києві евакуюють лікарні

київ евакуація лікарень
Жінка з дитиною евакуюються з лікарні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На ексклюзивних кадрах з місця події, хворих дітей на ношах евакуюють разом з медапаратами. Когось з дітлахів батьки та лікарі виносять просто на руках, а хтось поруч з батьками йде до безпечного місця.

київ лікарні
Евакуація пацієнтки. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Нам нічого невідомо, сказали евакуюватись. Ми за збереження життя дитини, тому на все згодні.
Бачили, читали в інтернеті, тому бережемо дитину, евакуюємось", — каже пацієнтка Ганна Соколова.

лікарні київ оболонь
Мати з дитиною на руках. Джерело: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Як стало відомо, евакуюють також і сусідню київську шкірно-венерологічну лікарню. Куди переїдуть хворі — поки невідомо, на місці чергує багато "швидких".

На місце прибув мер Києва

кличко оболонь
Віталій Кличко на місці події. Джерело: скриншот

Проконтролювати евакуацію приїхав і мер столиці Віталій Кличко. 

"Зараз ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та СБУ аби забезпечити важливість убезпечити дітей. Спираючись на отриману нами інформацію, ми триматимемо ситуацію під контролем, аби згодом повернути їх до лікарні", — прокоментував події міський голова Києва.

Поранених бійців ЗСУ у лікарні на момент евакуації не було, заявила головний лікар Євгенія Григор'єва. Вона додає: жодного пацієнта виписано не буде. Лікування продовжиться в інших медзакладах. 

евакуація лікарень київ
Віталій Кличко та Євгенія Григор'єва під час спілкування з журналістами. Джерело: скриншот

"Діти дійсно будуть доправлені до інших лікарень, щодо обладнання буде прийнято рішення вже після повної евакуації дітей. Всі лікарі та медсестри супроводжуватимуть пацієнтів", — сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова Комітету Держбезпеки Білорусі Іван Тертель під час засідання Всебілоруських народних зборів, фактично анонсував удари по лікарнях Києва, прикриваючись "ліквідацією терористів". 

Відразу після цього КМДА терміново оголосила про евакуацію двох лікарень, зокрема — дитячої, які знаходяться по вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.

Білорусь
Київ
діти
лікарні
Україна
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри