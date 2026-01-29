Кто будет ремонтировать киевские ТЭЦ — скандал с тендером, который выиграла фирма, зарегистрированная на повариху Бурейко

Разрушенный энергообъект. Фото: Минэнерго

"Киевтеплоэнерго" заключило семь договоров на разработку проектов по восстановлению теплоэлектростанций с ООО "Новая Перспектива Люкс", подставным директором которой является Алла Бурейко, которая работает поварихой в Словакии. Сумма договоров составляет 33 млн гривен.

Об этом сообщает общественный антикоррупционный центр "МЕЖА".

Контракты на ремонт киевских ТЭЦ — что известно

Установлено, что владелицей и директором компании "Новая перспектива люкс" Бурейко стала в сентябре 2024 года после очередной перепродажи. До этого она не занимала руководящих должностей и работала в сфере общественного питания, а именно в магазине полуфабрикатов сети "Multi Cook" (ранее "Галя балованная").

Во время полномасштабного вторжения Бурейко выехала в Словакию и сейчас проживает в городе Кошице.

Женщина подтвердила руководительнице "МЕЖИ" Мартине Богуславец, что действительно работает на кухне, правда, уже в другой сети заведений. На вопрос о компании и заключенных контрактах женщина ответ не предоставила.

Также антикоррупционный центр установил, что компания-подрядчик не имела подтвержденного опыта выполнения проектных работ по восстановлению ТЭЦ такого масштаба.

"Как получается: одной рукой готовить блюда в Словакии, другой — в Украине подписывать соглашения на десятки миллионов гривен и разрабатывать проекты восстановления ТЭЦ, не имея соответствующего опыта? Пока украинцы сидят в замерзших квартирах, кто-то серьезно нагревается на проектировании восстановления ТЭЦ", — отмечает "МЕЖА".

Стоимость договоров составляет:

№ 1389/КТМ-09-25 — 17,1 млн гривен;

№ 910/КТМ-09-25 — 7 млн гривен;

№ 1190/КТМ-09-25 — 4,4 млн гривен;

№ 369/КТМ-09-25 — 1,7 млн гривен;

№ 377/КТМ-09-25 — 1,2 млн гривен;

№ 370/КТМ-09-25 — 1 млн гривен;

№ 348/КТМ-09-25 — 0,5 млн гривен.

