Хто ремонтуватиме київські ТЕЦ — скандал із тендером, який виграла фірма, зареєстрована на кухарку Бурейко

ТЕЦ у Києві ремонтуватиме фірма, записана на кухарку
"Київтеплоенерго" уклало сім договорів на розробку проєктів з відбудови теплоелектростанцій із ТОВ "Нова Перспектива Люкс", підставним директором якої є Алла Бурейко, яка працює кухаркою в Словаччині. Сума договорів складає 33 млн гривень.
Про це повідомляє громадський антикорупційний центр "МЕЖА".
Контракти на ремонт київських ТЕЦ — що відомо
Встановлено, що власницею та директоркою компанії "Нова перспектива люкс" Бурейко стала у вересні 2024 року після чергового перепродажу. До цього вона не обіймала керівних посад і працювала у сфері громадського харчування, а саме в магазині напівфабрикатів мережі "Multi Cook" (раніше "Галя балувана").
Під час повномасштабного вторгнення Бурейко виїхала до Словаччини та нині проживає у місті Кошице.
Жінка підтвердила очільниці "МЕЖІ" Мартині Богуславець, що справді працює на кухні, щоправда, вже в іншій мережі закладів. На запитання щодо компанії та укладених контрактів жінка відповідь не надала.
Також антикорупційний центр встановив, що компанія-підрядник не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт по відновленню ТЕЦ такого масштабу.
"Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою — в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду? Поки українці сидять в замерзлих квартирах, хтось серйозно нагрівається на проектуванні відбудови ТЕЦ", — зазначає "МЕЖА".
Вартість договорів складає:
- № 1389/КТМ-09-25 — 17,1 млн гривень;
- № 910/КТМ-09-25 — 7 млн гривень;
- № 1190/КТМ-09-25 — 4,4 млн гривень;
- № 369/КТМ-09-25 — 1,7 млн гривень;
- № 377/КТМ-09-25 — 1,2 млн гривень;
- № 370/КТМ-09-25 — 1 млн гривень;
- № 348/КТМ-09-25 — 0,5 млн гривень.
