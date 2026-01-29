Відео
ТЕЦ у Києві ремонтуватиме фірма, записана на кухарку

ТЕЦ у Києві ремонтуватиме фірма, записана на кухарку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:35
Хто ремонтуватиме київські ТЕЦ — скандал із тендером, який виграла фірма, зареєстрована на кухарку Бурейко
Зруйнований енергооб’єкт. Фото: Міненерго

"Київтеплоенерго" уклало сім договорів на розробку проєктів з відбудови теплоелектростанцій із ТОВ "Нова Перспектива Люкс", підставним директором якої є Алла Бурейко, яка працює кухаркою в Словаччині. Сума договорів складає 33 млн гривень. 

Про це повідомляє громадський антикорупційний центр "МЕЖА".

Контракти на ремонт київських ТЕЦ що відомо

Встановлено, що власницею та директоркою компанії "Нова перспектива люкс" Бурейко стала у вересні 2024 року після чергового перепродажу. До цього вона не обіймала керівних посад і працювала у сфері громадського харчування, а саме в магазині напівфабрикатів мережі "Multi Cook" (раніше "Галя балувана").

Під час повномасштабного вторгнення Бурейко виїхала до Словаччини та нині проживає у місті Кошице.

Жінка підтвердила очільниці "МЕЖІ" Мартині Богуславець, що справді працює на кухні, щоправда, вже в іншій мережі закладів. На запитання щодо компанії та укладених контрактів жінка відповідь не надала.

Також антикорупційний центр встановив, що компанія-підрядник не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт по відновленню ТЕЦ такого масштабу.

"Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою — в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду? Поки українці сидять в замерзлих квартирах, хтось серйозно нагрівається на проектуванні відбудови ТЕЦ", — зазначає "МЕЖА".

Вартість договорів складає:

  • № 1389/КТМ-09-25 — 17,1 млн гривень;
  • № 910/КТМ-09-25 — 7 млн гривень;
  • № 1190/КТМ-09-25 — 4,4 млн гривень;
  • № 369/КТМ-09-25 — 1,7 млн гривень;
  • № 377/КТМ-09-25 — 1,2 млн гривень;
  • № 370/КТМ-09-25 — 1 млн гривень;
  • № 348/КТМ-09-25 — 0,5 млн гривень.

договір

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як кияни рятуються від холоду.

Через відсутність світла і тепла в оселях мешканці Троєщини перерили дорогу.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
