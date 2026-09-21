Ткаченко: Київщину атакують не менше, ніж прифронтові регіони

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Російські війська систематично атакують Київщину, а наслідки ударів уже обертаються значними збитками для регіону. За словами голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, йдеться про мільйонні та навіть мільярдні суми.

Про це Ткаченко ексклюзивно розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Російські війська систематично атакують Київщину

Очільник Київської ОВА зазначив, що російські атаки по області продовжуються, і така ситуація може зберігатися ще тривалий час.

"Ситуація наступна, ворог систематично атакує Київщину і, на жаль, це продовжується і ми бачимо, що воно може продовжуватися ще дуже довго", — сказав Ткаченко.

За його словами, від російських ударів значно страждає бізнес Київщини. Ткаченко заявив, що російські війська активно атакують підприємства регіону, намагаючись зробити його непридатним для роботи. Водночас очільник області наголосив, що бізнес адаптується до умов війни та продовжує працювати.

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"Але ворога нічого не вийде, тому що бізнес дуже швидко і дуже правильно адаптується і я впевнений, що Київщина, як вистояла в 2022 році, вистоїть і зараз", — зазначив він.

Окремо Ткаченко прокоментував можливість надання Київщині статусу прифронтової території. За його словами, наразі про це не йдеться. Водночас уряд відніс Київщину до регіонів із підвищеним ризиком.

За словами голови ОВА, це передбачає окремі механізми, пов’язані зі страхуванням для бізнесу та компенсаціями. Ткаченко додав, що, на його думку, інтенсивність атак на Київщину вже можна порівнювати з прифронтовими регіонами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня російські війська масовано атакували Київщину дронами, а атака тривала понад добу. Станом на ранок понеділка в області зафіксували руйнування 34 цивільних об’єктів у п’яти районах, найбільше постраждали Фастівщина та Бучанщина.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 20 вересня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російських атак на Київщину зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка дістала поранення у Вишгородському районі.