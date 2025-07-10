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Главная Киев Ткаченко назвал количество пострадавших из-за обстрела Киева

Ткаченко назвал количество пострадавших из-за обстрела Киева

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 16:06
Обстрел Киева 10 июля - количество пострадавших возросло
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на четверг, 10 июля, российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате количество пострадавших увеличилось до 24 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Последствия обстрела Киева

Сначала Ткаченко написал, что количество раненых в результате обстрела возросло до 23.

Однако уже через 5 минут он добавил, что получили ранения еще больше людей.

"Уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился человек", — дописал он.

Напомним, что в результате вражеских атак, произошедших 10 июля, над Киевом завис густой смог с резким запахом гари — столицу охватили масштабные пожары.

Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.

Киев обстрелы столица Тимур Ткаченко пострадавшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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