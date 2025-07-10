Обстрел Киева 10 июля - количество пострадавших возросло

Ткаченко назвал количество пострадавших из-за обстрела Киева
В ночь на четверг, 10 июля, российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате количество пострадавших увеличилось до 24 человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Последствия обстрела Киева
Сначала Ткаченко написал, что количество раненых в результате обстрела возросло до 23.
Однако уже через 5 минут он добавил, что получили ранения еще больше людей.
"Уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился человек", — дописал он.
Напомним, что в результате вражеских атак, произошедших 10 июля, над Киевом завис густой смог с резким запахом гари — столицу охватили масштабные пожары.
Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.
Читайте Новини.LIVE!