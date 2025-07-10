Обстріл Києва 10 липня - кількість постраждали зросла

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС України

У ніч на четвер, 10 липня, російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок цього кількість постраждалих збільшилась до 24 людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Наслідки обстрілу Києва

Спочатку Ткаченко написав, що кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 23.

Однак вже через 5 хвилин він додав, що отримали поранення ще більше людей.

"Вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік", — дописав він.

Нагадаємо, що унаслідок ворожих атак, що сталися 10 липня, над Києвом завис густий смог із різким запахом гару — столицю охопили масштабні пожежі.

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.