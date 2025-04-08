Тимур Ткаченко объяснил свои полномочия и прокомментировал конфликт с Кличко

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объяснил свои полномочия. Кроме того, он прокомментировал конфликт с мэром Виталием Кличко.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в интервью BBC во вторник, 8 апреля.

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Он рассказал, что КГГА получила статус военной, то вся администрация стала просто со статусом "военная". Однако функционал остался тот же.

Ткаченко отметил, что занимается не только военными вопросами.

"Те распоряжения, те документы, которыми занимается начальник военной администрации, они полностью являются хозяйственными — теми, которые касаются жизни города, а не только военными", — рассказал он.

По его словам, Виталий Кличко является городским головой, поэтому все, что касается зоны ответственности органа местного самоуправления, должно быть его обязанностями.

"Ни один нормативно-правовой акт не определяет, как полномочия разделены между государственной администрацией и исполнительным органом. Вся суть того, что происходит сейчас, это то, что, к сожалению, в виде одного исполнительного органа Киевского городского совета — Киевской городской государственной администрации — есть фактически два компонента", — говорит Ткаченко.

Он отметил, что назначен на военную администрацию, то можно говорить, что определенный перечень функционала, который касается именно государственных функций, является его зоной ответственности.

Конфликт с Кличко

"Я уже комментировал заявления о якобы перебирании полномочий. Конечно, с моей стороны никаких перебираний нет, поскольку вся суть моей деятельности заключается именно в том, что подчиненные Виталия Владимировича готовят мне на подпись определенные пакеты документов, которые я подписываю. То есть они же сами мне дают эти документы, я никаких полномочий не перебираю", — рассказал Ткаченко.

Он отметил, что, возможно, кому-то не нравятся, его публичные заявления о деятельности. Ткаченко подчеркнул, что продолжит это делать, поскольку киевляне должны все понимать.

Начальник КГВА говорит, что у него никаких конфликтов ни с кем нет. По его словам, он работает прозрачно.

"Очень много инициатив, которые я начал, касались не личных моих желаний, а как раз реакции на то, что происходило в городе, и реакции на то, о чем меня просили киевляне в комментариях, в фейсбуке, через личные обращения и так далее. Поэтому могу сказать одно — что моя работа построена на законности, прозрачности и подотчетности", — сообщил он.

Ткаченко рассказал, что Кличко ему никогда лично не говорил о публичной деятельности.

Журналист спросил, можно ли назвать ситуацию между ними "холодной войной".

"Нет, это точно никакая не война. Сегодня война одна и все, что мы делаем — оно должно быть полезно для государства и для фронта", — добавил Ткаченко.

Напомним, Ткаченко сообщил, что Кличко инициирует изменения, которые могут лишить КГВА возможности принимать распоряжения.

Ранее Ткаченко провел совещание с представителями Бюро экономической безопасности, где обсудили итоги проверок публичных закупок в Киеве.