У Києві проігнорували 80% порушень у закупівлях на 8 млрд

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів нараду з представниками Бюро економічної безпеки, під час якої було розглянуто результати перевірок публічних закупівель у столиці. За його словами, лише за 2024 рік фахівці БЕБ виявили ймовірні порушення у понад сотні процедур на загальну суму понад 8 мільярдів гривень. Водночас посадовці Київської міської державної адміністрації відреагували на ці зауваження лише в 19% випадків.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

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За словами Ткаченка, чотири з п’яти виявлених проблемних закупівель були фактично проігноровані. Цього року вже було виявлено порушення у закупівлях на понад 1 мільярд гривень, зокрема, йдеться про одну закупівлю на майже 600 мільйонів, на яку БЕБ не отримало жодної відповіді від міської влади, тож тепер звертається безпосередньо до КМВА.

Ткаченко ставить під питання фінансування реконструкції дамб Бортницької станції аерації

Окрему увагу Ткаченко звернув на реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації. Хоча об'єкт і справді критично важливий для Києва, чиновник наголосив, що щорічні бюджетні вливання в сотні мільйонів гривень на нього потребують окремого аналізу.

Міський бюджет довіряють компаніям, які взагалі не відповідають вимогам

За його словами, існує системна проблема — переможцями тендерів часто стають компанії, які не мають ані звітності, ані персоналу, ані технічної бази. І попри це вони отримують доступ до проєктів вартістю сотні мільйонів гривень. Очільник КМВА звернувся до замовників і посадовців із риторичними питаннями.

"Чітко видно типові проблеми в закупівлях: підприємства, яким з міського бюджету йдуть сотні мільйонів — не платять податків, не подають звітностей, не мають матеріальної бази, в багатьох випадках банально не мають кадрів для проєктів, які реалізовують. Замовники, посадовці цього не бачать, коли допускають до участі в закупівлях? А коли підписують договори?" — пише Ткаченко.

Ткаченко наголосив, що не дозволить залишити ці питання без відповіді, і вже ініціює засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність", де Територіальне управління БЕБ у місті Києві надасть публічну доповідь про використання коштів міського бюджету.

Ткаченко розкритикував бездіяльність мера Києва

Ткаченко також різко висловився щодо мера Києва.

"Впевнений, якби кошти міста не розкрадалися, мер Кличко міг би більше дронів передавати військовим від громади. Маю надію, що і йому буде цікаво почути доповіді правоохоронців", — підсумував Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві нерідко викривають чиновників, які завищують ціни під час тендерів. Так посадовця управління освіти викрили у дерибані коштів на закупівлі ламп для укриттів. Також повідомлялось про оборудки на закупівлях подовжувачів для укриття.

Також у столиці судитимуть ексдиректора ритуальної служби, який завдав збитків бюджету на 2 млн гривень на закупівлі гранітних плит.