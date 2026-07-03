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Главная Киев Ткаченко обвинил подчиненных Кличко в препятствовании работе КМВА

Ткаченко обвинил подчиненных Кличко в препятствовании работе КМВА

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Дата публикации 3 июля 2026 22:06
Ткаченко заявил о блокировании работы Ситуационного центра КМВА из-за парковки в КМДА
Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что подчиненные мэра Киева Виталия Кличко якобы препятствуют работе Ситуационного центра КГВА. По его словам, причиной стал отказ офицеру центра в доступе к внутренней парковке здания КГГА.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Ткаченко заявил о препятствиях в работе Ситуационного центра

По словам главы КМВА, офицеру Ситуационного центра, который координирует информацию о последствиях российских атак и взаимодействует с ГСЧС, полицией, военными и другими службами, отказали во въезде на внутреннюю парковку КГГА.

Ткаченко подчеркнул, что речь идет об оперативной службе, сотрудники которой часто прибывают на работу в ночное время, поэтому возможность быстрого доступа к зданию важна для выполнения служебных обязанностей.

Начальник КМВА утверждает, что решение связано не с организацией работы парковки, а с конфликтом между городскими властями и военной администрацией.

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В то же время он заявил, что отдельные парковочные места, по его словам, остаются закрепленными за бывшими чиновниками, хотя они уже не работают в городской администрации.

Ткаченко обвинил подчиненных Кличко в препятствовании работе КМВА - фото 1
Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Напомним

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о системных препятствиях в принятии управленческих решений в столице. Он обвинил мэра Киева Виталия Кличко в политическом давлении и саботаже. По его словам, это якобы привело к срыву выполнения задач, нарушению законодательства и снижению доверия со стороны бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что после российских обстрелов жителям Киева следует более внимательно относиться к качеству воздуха, поскольку токсичные продукты горения могут негативно влиять на здоровье. Наиболее уязвимыми к такому загрязнению являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Новини.LIVE информировали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Виталий Кличко Киев Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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