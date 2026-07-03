Ткаченко заявив про блокування роботи Ситуаційного центру КМВА через парковку в КМДА

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що підлеглі міського голови Києва Віталія Кличка нібито перешкоджають роботі Ситуаційного центру КМВА. За його словами, причиною стала відмова офіцеру центру в доступі до внутрішньої парковки будівлі КМДА.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Ткаченко заявив про перешкоди в роботі Ситуаційного центру

За словами очільника КМВА, офіцеру Ситуаційного центру, який координує інформацію про наслідки російських атак та взаємодіє з ДСНС, поліцією, військовими й іншими службами, відмовили у в'їзді на внутрішню парковку КМДА.

Ткаченко наголосив, що йдеться про оперативну службу, співробітники якої часто прибувають на роботу в нічний час, тому можливість швидкого доступу до будівлі є важливою для виконання службових обов'язків.

Начальник КМВА стверджує, що рішення пов'язане не з організацією роботи парковки, а з конфліктом між міською владою та військовою адміністрацією.

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Водночас він заявив, що окремі паркомісця, за його словами, залишаються закріпленими за колишніми посадовцями, хоча вони вже не працюють у міській владі.

Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Нагадаємо

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про системні перешкоди у прийнятті управлінських рішень у столиці. Він звинуватив міського голову Києва Віталія Кличка у політичному тиску та саботажі. За його словами, це нібито призвело до зриву виконання завдань, порушення законодавства та зниження довіри з боку бізнесу.

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