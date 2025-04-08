Восстановление движения транспорта в Киеве во время тревог — Ткаченко объяснил

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко высказался о возобновлении движения общественного транспорта во время воздушных тревог в столице. Он отметил, что у каждого пассажира сегодня есть возможность попросить выйти.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в интервью BBC во вторник, 8 апреля.

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Киев фактически оставался единственным городом, где останавливался общественный транспорт во время воздушных тревог. Этот запрет действовал три года.

"Когда я поставил этот вопрос фактически моим подчиненным, то мне сказали, что главное — это вопрос безопасности. Что якобы так безопаснее. Хотя те же самые военные и те люди, которые отвечают за безопасность непосредственно, и правоохранители — все как один говорят мне, что гораздо больший риск, когда люди скапливаются на улице, когда много людей находятся на открытом пространстве в одном месте во время ракетных атак, например. Потому что логично, что движущаяся цель более сложная для поражения", — отметил Ткаченко.

По его словам, было много петиций, на которые не было никакой реакции. Власть практически не объясняла киевлянам, почему решение продолжает действовать.

Этот вопрос поднял Ткаченко, который собрал мнения и позиции. Впоследствии департамент транспортной инфраструктуры изменил свое мнение.

"Одно из моих предложений, кстати, было такое, что, если вы, как городской голова, считаете, что город должен останавливаться во время воздушных тревог, не перекладывайте эту ответственность на Совет обороны", — рассказал начальник КГВА.

По его словам, у каждого пассажира есть возможность выйти, когда останавливается транспорт, пройти к ближайшему укрытию.

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве транспорт останавливается возле укрытий, где пассажиры могут выйти. После чего транспорт продолжает курсировать по маршруту.

Кроме того, Ткаченко анонсировал новый наземный переход в центре Киева. Работы планируют осуществить оперативно.