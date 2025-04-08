Відновлення руху транспорту в Києві під час тривог — Ткаченко пояснив

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловився про відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог в столиці. Він зазначив, що у кожного пасажира сьогодні є можливість попросити вийти.

Про це Тимур Ткаченко сказав в інтервʼю BBC у вівторок, 8 квітня.

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Рух громадського транспорту під час тривог

Київ фактично залишався єдиним містом, де зупинявся громадський транспорт під час повітряних тривог. Ця заборона діяла три роки.

"Коли я поставив це питання фактично моїм підлеглим, то мені сказали, що головне — це безпекове питання. Що нібито так безпечніше. Хоча ті ж самі військові і ті люди, які відповідають за безпеку безпосередньо, і правоохоронці — всі як один говорять мені, що набагато більший ризик, коли люди скупчуються на вулиці, коли багато людей перебувають на відкритому просторі в одному місці під час ракетних атак, наприклад. Бо логічно, що ціль, яка рухається, вона є більш складною для ураження", — зазначив Ткаченко.

За його словами, було багато петицій, на які не було жодної реакції. Влада практично не пояснювала киянам, чому рішення продовжує діяти.

Це питання порушив Ткаченко, який зібрав думки та позиції. Згодом департамент транспортної інфраструктури змінив свою думку.

"Одна з моїх пропозицій, до речі, була така, що, якщо ви як міський голова вважаєте, що місто має зупинятися під час повітряних тривог, не перекладайте цю відповідальність на Раду оборони", — розповів начальник КМВА.

За його словами, у кожного пасажира є можливість вийти, коли зупиняється транспорт, пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві транспорт зупиняється біля укриттів, де пасажири можуть вийти. Після чого транспорт продовжує курсувати за маршрутом.

Крім того, Ткаченко анонсував новий наземний перехід у центрі Києва. Роботи планують здійснити оперативно.