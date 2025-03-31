У Києві з'явиться наземний перехід через Хрещатик — деталі

Який вигляд матиме наземний перехід. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

У Києві незабаром з'явиться новий наземний перехід у центрі. Його планують зробити через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Наземний перехід на Хрещатику

"Проєкт реалізується як частина повністю безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом", — йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, цей маршрут стане першим у Києві в межах проєкту Міністерства розвитку громад і є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів".

Відомо, що Хрещатик — це головна й одна з найжвавіших вулиць міста, тому важливо, аби вона була доступною та зручною для всіх. Зокрема, облаштування наземних переходів є важливим кроком для покращення інклюзивності міста.

"Зараз на перехресті з Прорізною через Хрещатик пішоходи можуть перейти лише підземним переходом, що незручно для маломобільних киян і гостей столиці", — зауважив голова КМВА.

Наразі Патрульна поліція Києва вже надала погодження на виконання робіт, їх планують здійснити оперативно.

Крім того, найближчим часом наземні пішохідні переходи планують облаштувати на вулиці Михайлівській біля Майдану Незалежності та через бульвар Шевченка біля станції метро "Університет".

Скриншот допису Ткаченка

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, у Києві з кінця березня до серпня 2025 року ремонтуватимуть Південний міст.

Також нещодавно експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба повідомив, що на реставрацію мостів у Києві вже витрачено 2 мільярди гривень.