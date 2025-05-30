Назначение новых председателей РГА - кто занял пост

Ткаченко представил новых руководителей четырех районов Киева
В пятницу, 30 мая, в столице состоялось важное кадровое обновление — представлены новые руководители сразу четырех районных государственных администраций. Эти назначения — не просто смена должностных лиц, а начало системной перезагрузки ответственности на местах.
Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Что известно о назначении новых глав РГА
По словам Ткаченко, отныне Дарницкую РГА возглавляет Александр Ковтунов — уже официально, без приставки "и.о.".
Деснянским районом будет руководить Максим Бахматов.
Во главе Днепровской РГА стал Андрей Паладий.
Святошинский район возглавил Георгий Зантарая.
"Каждый из них имеет разный профессиональный бэкграунд — от местного самоуправления и цифровых трансформаций до обороны и спорта. Но задача перед всеми одинаковая: сделать районную администрацию точкой силы, а не бюрократическим эхом", — отметил Ткаченко.
Он добавил, что ожидания от новых руководителей четко сформулированы: открытость к людям, постоянное взаимодействие с обществом, реальное присутствие в жизни района, а не только в кабинетах. Особое внимание - к управленческой дисциплине, включая антикоррупционную.
"Район - это не просто часть карты. Это — каждое укрытие, каждый подвал, каждый детсад или больница. И в условиях войны роль председателя РГА гораздо важнее, чем когда-либо", — подчеркнул он.
Ткаченко также подчеркнул: в столице не будет места для равнодушия или бездействия. Киев работает в одном ритме - быстро, ответственно, честно. И именно такой должна быть новая управленческая культура в каждом районе города.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение новых глав районных государственных администраций в столице. Руководящий состав в большинстве киевских районов был обновлен согласно подписанному распоряжению.
Кроме того, Ткаченко обратился в СБУ для проверки команды Кличко на финансирование материалов, которые дискредитируют ВСУ.
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