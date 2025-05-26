Зеленський призначив нових голів РДА у Києві — список

Люди біля Святошинської РДА. Ілюстративне фото: Telegraph

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення очільників районних державних адміністрацій у Києві. Нових керівників отримали більшість районів столиці.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Оновлення складу керівників районів Києва

"Маємо оновлення керівного складу в більшості районів Києва. Вже з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу", — зазначив Ткаченко.

Так, очільниками державних адміністрацій стали:

Голосіївський район — Софія Дунаєвська;

Дарницький район — Олександр Ковтунов;

Деснянський район — Максим Бахматов;

Дніпровський район — Андрій Паладій;

Подільський район — Володимир Наконечний;

Святошинський район — Георгій Зантарая;

Солом’янський район — Сергій Мовенко;

Шевченківський район — Олександр Сазанович.

Водночас на своїх посадах залишаються очільник Оболонського району Кирило Фесик та Печерського району Наталія Кондрашова.

"Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність. Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності", — зауважив голова КМВА.

Він наголосив, що райони потребують системної, щоденної роботи в тісному контакті з людьми.

Нагадаємо, 25 травня було 11 років, як Віталій Кличко перебуває на посаді мера Києва.

Нещодавно Ткаченко звернувся до СБУ для перевірки команди Кличка на фінансування матеріалів, які дискредитують ЗСУ.