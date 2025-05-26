Зеленський призначив нових голів РДА у Києві — список

У Києві нові голови районних адміністрацій — кого призначили
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення очільників районних державних адміністрацій у Києві. Нових керівників отримали більшість районів столиці.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 26 травня.
Оновлення складу керівників районів Києва
"Маємо оновлення керівного складу в більшості районів Києва. Вже з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу", — зазначив Ткаченко.
Так, очільниками державних адміністрацій стали:
- Голосіївський район — Софія Дунаєвська;
- Дарницький район — Олександр Ковтунов;
- Деснянський район — Максим Бахматов;
- Дніпровський район — Андрій Паладій;
- Подільський район — Володимир Наконечний;
- Святошинський район — Георгій Зантарая;
- Солом’янський район — Сергій Мовенко;
- Шевченківський район — Олександр Сазанович.
Водночас на своїх посадах залишаються очільник Оболонського району Кирило Фесик та Печерського району Наталія Кондрашова.
"Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність. Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності", — зауважив голова КМВА.
Він наголосив, що райони потребують системної, щоденної роботи в тісному контакті з людьми.
Нагадаємо, 25 травня було 11 років, як Віталій Кличко перебуває на посаді мера Києва.
Нещодавно Ткаченко звернувся до СБУ для перевірки команди Кличка на фінансування матеріалів, які дискредитують ЗСУ.
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