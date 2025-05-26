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У Києві нові голови районних адміністрацій — кого призначили

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Дата публікації: 26 травня 2025 21:31
Зеленський призначив нових голів РДА у Києві — список
Люди біля Святошинської РДА. Ілюстративне фото: Telegraph

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення очільників районних державних адміністрацій у Києві. Нових керівників отримали більшість районів столиці.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Оновлення складу керівників районів Києва

"Маємо оновлення керівного складу в більшості районів Києва. Вже з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу", — зазначив Ткаченко.

Так, очільниками державних адміністрацій стали:

  • Голосіївський район — Софія Дунаєвська;
  • Дарницький район — Олександр Ковтунов;
  • Деснянський район — Максим Бахматов;
  • Дніпровський район — Андрій Паладій;
  • Подільський район — Володимир Наконечний;
  • Святошинський район — Георгій Зантарая;
  • Солом’янський район — Сергій Мовенко;
  • Шевченківський район — Олександр Сазанович.

Водночас на своїх посадах залишаються очільник Оболонського району Кирило Фесик та Печерського району Наталія Кондрашова.

"Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність. Кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності", — зауважив голова КМВА.

Він наголосив, що райони потребують системної, щоденної роботи в тісному контакті з людьми. 

Нагадаємо, 25 травня було 11 років, як Віталій Кличко перебуває на посаді мера Києва.

Нещодавно Ткаченко звернувся до СБУ для перевірки команди Кличка на фінансування матеріалів, які дискредитують ЗСУ.

Володимир Зеленський Київ призначення Київська військова адміністрація Тимур Ткаченко
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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