Призначення нових голів РДА - хто зайняв пост

Призначення нових очільників районів столиці. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

У п'ятницю, 30 травня, у столиці відбулося важливе кадрове оновлення — презентовано нових керівників одразу чотирьох районних державних адміністрацій. Ці призначення — не просто зміна посадовців, а початок системного перезавантаження відповідальності на місцях.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Що відомо про призначення нових голів РДА

За словами Ткаченка, відтепер Дарницьку РДА очолює Олександр Ковтунов — уже офіційно, без приставки "в.о.".

Олександр Ковтунов. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Деснянським районом керуватиме Максим Бахматов.

Максим Бахматов. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

На чолі Дніпровської РДА став Андрій Паладій.

Андрій Паладій. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Святошинський район очолив Георгій Зантарая.

Георгій Зантарая. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

"Кожен із них має різний професійний бекграунд — від місцевого самоврядування й цифрових трансформацій до оборони та спорту. Але завдання перед усіма однакове: зробити районну адміністрацію точкою сили, а не бюрократичним відлунням", — зазначив Ткаченко.

Він додав, що очікування від нових керівників чітко сформульовані: відкритість до людей, постійна взаємодія з громадою, реальна присутність у житті району, а не лише в кабінетах. Особлива увага — до управлінської дисципліни, включно з антикорупційною.

"Район — це не просто частина мапи. Це — кожне укриття, кожен підвал, кожен дитсадок чи лікарня. І в умовах війни роль голови РДА набагато важливіша, ніж будь-коли", — наголосив він.

Ткаченко також підкреслив: у столиці не буде місця для байдужості чи бездіяльності. Київ працює в одному ритмі — швидко, відповідально, чесно. І саме такою має бути нова управлінська культура в кожному районі міста.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення нових голів районних державних адміністрацій у столиці. Керівний склад у більшості київських районів було оновлено згідно з підписаним розпорядженням.

Крім того, Ткаченко звернувся до СБУ для перевірки команди Кличка на фінансування матеріалів, які дискредитують ЗСУ.