Трагедия в Миле: пострадавшая рассказала о взрывах и эвакуации

Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

На место трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области прибыл глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он осмотрел территорию и ознакомился с последствиями взрывов и пожара на складе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Что происходило во время первых взрывов

Одна из пострадавших, администратор отеля, рассказала, как пережила взрывы и эвакуацию. По ее словам, в момент первого взрыва она находилась на стойке регистрации, где заселялись гости.

Спецслужбы на месте взрыва. Фото: Новини.LIVE

После этого сотрудники увидели большое облако дыма неподалеку. Вскоре на складе начались новые взрывы, из-за чего людей срочно уводили в подвальное помещение.

"Мы выходим посмотреть — огромное облако дыма, и там, где горит, все начинает взрываться. Мы собираем всех гостей, бежим в подвал на минус первый этаж", — вспомнила женщина.

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Тимур Ткаченко. Фото: Новости.LIVE

По ее словам, во время пребывания в подвале начались сильные взрывы. В помещении отключилось электричество, вылетели окна и начал обваливаться потолок. Люди провели там более часа, а затем почувствовали запах дыма.

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о последствиях трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области. По его словам, в результате происшествия погибли 38 человек, а более 380 жителей были эвакуированы.

"Сейчас ведется работа по ликвидации последствий. Работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, работают психологи с населением. Сейчас зачищается территория для того, чтобы можно было зайти и комиссионно обследовать все дома, определить степень повреждения", — рассказал Ткаченко.

Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, повреждено около 200 жилых объектов, в том числе 14 многоквартирных домов. По словам главы КОВА, в Миле уже работает штаб, где принимают заявки на восстановление жилья и оказание социальной и финансовой помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 29 августа отреагировал на трагедию в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после российского удара началась детонация боеприпасов. Глава государства назвал ситуацию ужасающей и подчеркнул, что хранение взрывоопасных веществ рядом с жилыми районами недопустимо.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области 30 августа объявили Днем траура по жертвам массированной российской атаки, произошедшей накануне. В регионе будут чтить память погибших и выражать искренние соболезнования их родным и близким.