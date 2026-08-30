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Головна Київ Ткаченко приїхав на місце трагедії у селі Мила

Ткаченко приїхав на місце трагедії у селі Мила

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30 серпня 2026 14:52
Ексклюзив
Трагедія у Милі: постраждала розповіла про вибухи та евакуацію
Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

На місце трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області 30 серпня прибув голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він оглянув територію та ознайомився з наслідками вибухів і пожежі на складі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Що відбувалося під час перших вибухів

Одна з постраждалих, адміністраторка готелю, розповіла, як пережила вибухи та евакуацію. За її словами, у момент першого вибуху вона перебувала на рецепції, де заселялися гості.

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Спецслужби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Після цього працівники побачили великий стовп диму неподалік. Згодом на складі почалися нові вибухи, через що людей терміново повели до підвального приміщення.

"Ми виходимо подивитись — великий стовп диму, і там, де горить, починає все вибухати. Ми збираємо всіх гостей, біжимо в підвал на мінус перший поверх", — згадала жінка.

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Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

За її словами, під час перебування у підвалі почалися сильні вибухи. У приміщенні зникло світло, повилітали вікна та почала обвалюватися стеля. Люди провели там понад годину, а згодом відчули запах диму.

Ткаченко приїхав на місце трагедії у селі Мила - фото 3
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про наслідки трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області. За його словами, внаслідок події загинули 38 людей, а понад 380 мешканців евакуювали. 

"Зараз відбувається робота з приводу ліквідації наслідків. Працює Державна служба з надзвичайних ситуацій, працюють психологи з населенням. Зараз зачищається територія для того, щоб можна було зайти і комісійно обстежити всі будинки, визначити ступінь пошкодження", — розповів Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що попередньо пошкоджено близько 200 житлових об’єктів, зокрема 14 багатоквартирних будинків. За словами голови КОВА, у Милі вже працює штаб, де приймають заявки на відновлення житла та надання соціальної й фінансової допомоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський 29 серпня відреагував на трагедію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару почалася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив, що зберігання вибухонебезпечних речовин поруч із житловими районами є неприпустимим.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Київській області 30 серпня оголосили Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, що сталася напередодні. У регіоні вшановуватимуть пам’ять загиблих та висловлюватимуть щирі співчуття їхнім рідним і близьким.

трагедія Київська область війна в Україні Тимур Ткаченко атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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