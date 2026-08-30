Трагедія у Милі: постраждала розповіла про вибухи та евакуацію

Ткаченко приїхав на місце трагедії у селі Мила
На місце трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області 30 серпня прибув голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він оглянув територію та ознайомився з наслідками вибухів і пожежі на складі.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.
Що відбувалося під час перших вибухів
Одна з постраждалих, адміністраторка готелю, розповіла, як пережила вибухи та евакуацію. За її словами, у момент першого вибуху вона перебувала на рецепції, де заселялися гості.
Після цього працівники побачили великий стовп диму неподалік. Згодом на складі почалися нові вибухи, через що людей терміново повели до підвального приміщення.
"Ми виходимо подивитись — великий стовп диму, і там, де горить, починає все вибухати. Ми збираємо всіх гостей, біжимо в підвал на мінус перший поверх", — згадала жінка.
За її словами, під час перебування у підвалі почалися сильні вибухи. У приміщенні зникло світло, повилітали вікна та почала обвалюватися стеля. Люди провели там понад годину, а згодом відчули запах диму.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про наслідки трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області. За його словами, внаслідок події загинули 38 людей, а понад 380 мешканців евакуювали.
"Зараз відбувається робота з приводу ліквідації наслідків. Працює Державна служба з надзвичайних ситуацій, працюють психологи з населенням. Зараз зачищається територія для того, щоб можна було зайти і комісійно обстежити всі будинки, визначити ступінь пошкодження", — розповів Ткаченко.
Ткаченко повідомив, що попередньо пошкоджено близько 200 житлових об’єктів, зокрема 14 багатоквартирних будинків. За словами голови КОВА, у Милі вже працює штаб, де приймають заявки на відновлення житла та надання соціальної й фінансової допомоги.
Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський 29 серпня відреагував на трагедію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару почалася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив, що зберігання вибухонебезпечних речовин поруч із житловими районами є неприпустимим.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Київській області 30 серпня оголосили Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, що сталася напередодні. У регіоні вшановуватимуть пам’ять загиблих та висловлюватимуть щирі співчуття їхнім рідним і близьким.