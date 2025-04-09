Ткаченко заявил, что КГГА вместо выполнения работы давит на него

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выступил с жестким заявлением о том, что усилия городских властей направлены не на решение насущных вопросов жителей столицы, а на борьбу с ним лично. Он заявил, что чиновники распространяют ложную информацию о нем и повлиять на это невозможно.

Об этом Тимур Ткаченко заявил в интервью журналисту BBC.

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По словам Ткаченко, аппарат администрации сосредоточен на дискредитации его деятельности, тогда как реальные проблемы города остаются без внимания. Он отметил, что чиновники распространяют фейки о его неэффективной деятельности и отметил, что эта информация была создана самими работниками администрации.

"И это действительно очень-очень плохо, потому что у нас есть гораздо более сложные задачи, чем просто бороться внутри, опять же, непонятно почему. Хочу сразу сказать, что, например, то, о чем вы говорите, это фейк, который сделан непосредственно работниками государственной администрации, которые выложили якобы информацию о том, что не подписывается какие-то там распоряжения", — сказал Ткаченко.

Тимур Ткаченко также пояснил, что не имеет влияния на чиновников, которые распространяют ложную информацию, и его единственным инструментом противодействия остаются публичные заявления.

Напомним, Тимур Ткаченко также заявил, что мэр Киева Виталий Кличко хочет лишить права Киевскую городскую военную администрацию выдавать распоряжения, чтобы заниматься этим самостоятельно.

Также начальник КГВА отреагировал на земельный коррупционный скандал в столице.