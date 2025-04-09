Ткаченко заявив, що КМДА замість виконання роботи тисне на нього

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко виступив із жорсткою заявою про те, що зусилля міської влади спрямовані не на вирішення нагальних питань мешканців столиці, а на боротьбу з ним особисто. Він заявив, що чиновники поширюють неправдиву інформацію про нього і вплинути на це неможливо.

Про це Тимур Ткаченко заявив в інтерв'ю журналісту BBC.

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За словами Ткаченка, апарат адміністрації зосереджений на дискредитації його діяльності, тоді як реальні проблеми міста залишаються поза увагою. Він наголосив, що чиновники поширюють фейки про його неефективну діяльність і зазначив, що ця інформація була створена самими працівниками адміністрації.

"І це дійсно дуже-дуже погано, тому що в нас є набагато складніші завдання, ніж просто боротися всередині, знову ж таки, незрозуміло чому. Хочу одразу сказати, що, наприклад, те, про що ви говорите, це фейк, який зроблений безпосередньо працівниками державної адміністрації, які виклали нібито інформацію про те, що не підписується якісь там розпорядження", — сказав Ткаченко.

Тимур Ткаченко також пояснив, що не має впливу на посадовців, які розповсюджують неправдиву інформацію, і його єдиним інструментом протидії залишаються публічні заяви.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко також заявив, що мер Києва Віталій Кличко хоче позбавити права Київську міську військову адміністрацію видавати розпорядження, щоб займатися цим самотужки.

Також начальник КМВА відреагував на земельний корупційний скандал у столиці.