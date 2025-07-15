Тимур Ткаченко объяснил процедуру подписания документов в КГГА

Тимур Ткаченко на заседании. Фото: Telegram Тимур Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел пресс-конференцию, чтобы опровергнуть обвинения в блокировании работы города из-за "неподписанных" им распоряжений. По его словам, распространенная информация о якобы 60 "важных" документах без подписи является манипуляцией и не соответствует действительности.

Об этом Ткаченко написал в Telegram во вторник, 15 июля.

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Ткаченко отметил, что по состоянию на сегодня он подписал 745 распоряжений, касающихся восстановления объектов инфраструктуры после обстрелов, обеспечения работы образовательных и медицинских учреждений, определения критичности предприятий и распределения ресурсов для жизнеобеспечения города в условиях военного положения. Каждый документ проходит тщательную юридическую проверку.

Относительно "неподписанных" распоряжений Ткаченко объяснил, что большинство из них возвращено на доработку из-за несоответствия законодательству, нечеткого обоснования или халатности ответственных лиц.

Часть документов просрочена, что запрещено регламентом. В отдельных случаях выявлены признаки фальсификации — эти факты переданы в СБУ.

Ткаченко отметил, что подписывает только легитимные документы и не допустит подделок в работе городской администрации. Он подчеркнул, что публичное управление должно быть прозрачным и профессиональным, особенно в условиях военного положения, когда любые задержки и хаос недопустимы.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко категорически опроверг информацию КГГА о том, что он якобы отказывается подписывать 69 распоряжений. Он назвал это заявление ложным и подчеркнул, что такие важные вопросы не стоит решать в социальных сетях.

Также мы сообщали, что КГГА переходит на электронный документооборот. В цифровом формате будут все обращения, документы на подпись и другие служебные материалы.