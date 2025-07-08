Ткаченко відреагував на заяву КМДА щодо непідписання ним 60 заяв

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав заявою КМДА щодо того, що він не підписує 69 розпоряджень, брехнею. На його думку, з'ясовувати такі питання треба не у соцмережах, а на відкритій пресконференції.

Про це очільник МВА написав у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Відповідь Ткаченка на закиди щодо розпоряджень

"Ініціюю відкриту пресконференцію, де з документальними доказами покажу, що підлеглі Віталія Кличка вчергове нахабно збрехали заради політичного піару", — заявив Ткаченко.

На пресконференцію він запрошує представників медіа, громадськості й усіх зацікавлених, зокрема самого Кличка та його підлеглих.

Також очільник МВА порадив керівництву КМДА замість поширення неправдивих заяв працювати й виконувати свої обіцянки: боротися з корупцією, допомагати киянам після обстрілів, виділяти гроші з бюджету столиці на оборону неба, облаштовувати укриття та дбати про інклюзивність для ветеранів.

У чому КМДА звинувачує Ткаченко

У КМДА стверджують, що Ткаченко не підписав 60 розпоряджень. Йдеться про документи, які стосуються гуманітарної допомоги людям з інвалідністю, фінансування з резервного фонду обстежень пошкоджених будинків, визнання підприємств критично важливими, ліцензування освітніх закладів, розподілу освітньої субвенції для підготовки шкіл до нового навчального року.



"Деякі оборонні та мобілізаційні документи, також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати й відповідно діяти в межах закону", — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у Києві досі немає мобільних укриттів. Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що цю проблему потрібно негайно вирішувати.



Також ми повідомляли, що КМВА переходить на електронний документообіг. У цифровому форматі будуть усі звернення, документи на підпис та інші службові матеріали.