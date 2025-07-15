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Головна Київ Ткаченко спростував звинувачення у блокуванні роботи міста

Ткаченко спростував звинувачення у блокуванні роботи міста

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 17:22
Тимур Ткаченко пояснив процедуру підписання документів у КМДА
Тимур Ткаченко на засіданні. Фото: Telegram Тимур Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів пресконференцію, щоб спростувати звинувачення у блокуванні роботи міста через "непідписані" ним розпорядження. За його словами, поширена інформація про нібито 60 "важливих" документів без підпису є маніпуляцією і не відповідає дійсності.

Про це Ткаченко написав у Telegram у вівторок, 15 липня.

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Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Тимур Ткаченко пояснив процедуру підписання документів у КМДА

Ткаченко відзначив, що станом на сьогодні він підписав 745 розпоряджень, які стосуються відновлення об’єктів інфраструктури після обстрілів, забезпечення роботи освітніх і медичних закладів, визначення критичності підприємств та розподілу ресурсів для життєзабезпечення міста в умовах воєнного стану. Кожен документ проходить ретельну юридичну перевірку.

Щодо "непідписаних" розпоряджень Ткаченко пояснив, що більшість із них повернуто на доопрацювання через невідповідність законодавству, нечітке обґрунтування або халатність відповідальних осіб.

Частина документів прострочена, що заборонено регламентом. В окремих випадках виявлено ознаки фальсифікації — ці факти передані до СБУ.

Ткаченко наголосив, що підписує лише легітимні документи та не допустить підробок у роботі міської адміністрації. Він підкреслив, що публічне управління має бути прозорим і професійним, особливо в умовах воєнного стану, коли будь-які затримки і хаос неприпустимі.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко категорично спростував інформацію КМДА про те, що він нібито відмовляється підписувати 69 розпоряджень. Він назвав цю заяву неправдивою і наголосив, що такі важливі питання не варто вирішувати в соціальних мережах. 

Також ми повідомляли, що КМВА переходить на електронний документообіг. У цифровому форматі будуть усі звернення, документи на підпис та інші службові матеріали.

Київ звинувачення столиця Тимур Ткаченко КМВА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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