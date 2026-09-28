Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ткаченко: в Броварском районе после атаки РФ загорелся склад

Ткаченко: в Броварском районе после атаки РФ загорелся склад

Ua ru
28 сентября 2026 13:54
Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе загорелся склад
Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

В Броварском районе Киевской области 28 сентября зафиксировали последствия вражеской атаки. По его словам, в одном из населенных пунктов района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о последствиях атаки в Броварском районе

По данным Ткаченко, в другом населённом пункте Броварского района атака повредила жилые помещения для работников на территории предприятия.

Ткаченко: в Броварском районе после атаки РФ загорелся склад - фото 1
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Возникший там пожар уже потушен. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Спасатели продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что за последние сутки под ударом оказались исключительно гражданские объекты, в результате атак погибли трое жителей области, ещё восемь человек пострадали.

Как сообщали Новини.LIVE, ночная атака беспилотников на Киев 28 сентября привела к разрушениям в пяти районах города. В результате ударов пострадали трое несовершеннолетних киевлян, также были повреждены автозаправки, кафе и офисный центр.

Киевская область спасатели предприятия война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации