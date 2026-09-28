Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе загорелся склад

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

В Броварском районе Киевской области 28 сентября зафиксировали последствия вражеской атаки. По его словам, в одном из населенных пунктов района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки в Броварском районе

По данным Ткаченко, в другом населённом пункте Броварского района атака повредила жилые помещения для работников на территории предприятия.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Возникший там пожар уже потушен. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Спасатели продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.

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Как сообщали Новини.LIVE, ночная атака беспилотников на Киев 28 сентября привела к разрушениям в пяти районах города. В результате ударов пострадали трое несовершеннолетних киевлян, также были повреждены автозаправки, кафе и офисный центр.