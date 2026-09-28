Атака РФ на Київщину: у Броварському районі загорівся склад

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

У Броварському районі Київської області зафіксували наслідки ворожої атаки. За його словами, в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про наслідки атаки на Броварщині

За даними Ткаченка, в іншому населеному пункті Броварського району атака пошкодила приміщення для проживання працівників на території підприємства.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Пожежу, яка виникла там, уже ліквідували. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що за останню добу під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти, внаслідок атак загинули троє жителів області, ще восьмеро людей постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, нічна атака безпілотників на Київ 28 вересня спричинила руйнування у п’яти районах міста. Внаслідок ударів постраждали троє неповнолітніх киян, також пошкоджено автозаправки, кафе та офісний центр.