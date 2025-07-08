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Главная Киев Ткаченко ответил на упреки КГГА о неподписанных распоряжениях

Ткаченко ответил на упреки КГГА о неподписанных распоряжениях

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 08:59
Ткаченко отреагировал на заявление КГГА о неподписании им 60 заявлений
Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал заявление КГГА о том, что он не подписывает 69 распоряжений, ложью. По его мнению, выяснять такие вопросы надо не в соцсетях, а на открытой пресс-конференции.

Об этом глава ГВА написал в своем Telegram-канале.

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Ответ Ткаченко на упреки касательно распоряжений

"Инициирую открытую пресс-конференцию, где с документальными доказательствами покажу, что подчиненные Виталия Кличко в очередной раз нагло солгали ради политического пиара", — заявил Ткаченко.

На пресс-конференцию он приглашает представителей медиа, общественности и всех заинтересованных, в том числе самого Кличко и его подчиненных.

Также глава ГВА посоветовал руководству КГГА вместо распространения ложных заявлений работать и выполнять свои обещания: бороться с коррупцией, помогать киевлянам после обстрелов, выделять деньги из бюджета столицы на оборону неба, обустраивать укрытия и заботиться об инклюзивности для ветеранов.

В чем КГГА обвиняет Ткаченко

В КГГА утверждают, что Ткаченко не подписал 60 распоряжений. Речь идет о документах, касающихся гуманитарной помощи людям с инвалидностью, финансирования из резервного фонда обследований поврежденных домов, признания предприятий критически важными, лицензирования образовательных учреждений, распределения образовательной субвенции для подготовки школ к новому учебному году.

"Некоторые оборонные и мобилизационные документы, также те, которые содержат конфиденциальные данные, должны проходить только бумажное согласование. Об этом чиновники КГВА должны знать и соответственно действовать в рамках закона", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий. Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что эту проблему нужно немедленно решать.

Также мы сообщали, что КГГА переходит на электронный документооборот. В цифровом формате будут все обращения, документы на подпись и другие служебные материалы.

Киев КГГА документы Тимур Ткаченко заявление
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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