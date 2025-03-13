Коррупционный скандал в Киеве — Ткаченко прокомментировал увольнение чиновников

Ткаченко высказался об увольнении чиновников КГГА после скандала
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал увольнение топ-чиновников Киевской городской государственной администрации после скандала с коррупцией. По его словам, очищение происходит только после значительной общественной огласки.
Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram в четверг, 13 марта.
Увольнение топ-чиновников КГГА
Ткаченко отметил, что система власти в Киеве не смогла предотвратить разрастание коррупции до "космических размеров".
"Городской голова, предлагаю обратиться к независимым и авторитетным аудиторам, которые бы оценили состояние дел с прозрачностью и подотчетностью городского управления. Уверен, что таким образом Киев покажет лучший пример того, как надо работать над очисткой от коррупции", — подчеркнул он.
Начальник КГГА предлагает наработать механизм аудита через рабочую группу "Прозрачность и подотчетность".
"Уверен, что члены группы из числа представителей правоохранительных органов окажут всяческое содействие и методическую помощь в этой работе", — добавил Ткаченко.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал кадровые изменения в столичной власти. Это решение стало следствием расследования НАБУ "Чистый город", которое выявило коррупционные схемы с участием чиновников.
Также Ткаченко сообщил о результатах заседания Совета обороны Киева, где обсуждали вопросы транспорта и логистической безопасности столицы во время воздушных тревог.
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