Корупційний скандал у Києві — Ткаченко прокоментував звільнення чиновників

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації після скандалу з корупцією. За його словами, очищення відбувається лише після значного суспільного розголосу.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram у четвер, 13 березня.

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Ткаченко зазначив, що система влади в Києві не змогла запобігти розростанню корупції до "космічних розмірів".

"Пане міський голово, пропоную звернутися до незалежних та авторитетних аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління. Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції", — наголосив він.

Начальник КМВА пропонує напрацювати механізм аудиту через робочу групу "Прозорість і підзвітність".

"Упевнений, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу в цій роботі", — додав Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко анонсував кадрові зміни в столичній владі. Це рішення стало наслідком розслідування НАБУ "Чисте місто", яке виявило корупційні схеми за участі чиновників.

Також Ткаченко повідомив про результати засідання Ради оборони Києва, де обговорювали питання транспорту та логістичної безпеки столиці під час повітряних тривог.