Кличко оголосив про звільнення чиновників через земельні справи

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про масштабні кадрові зміни у столичній владі, зокрема у сфері земельних відносин та містобудування. Такі рішення за його словами були прийняті через скандальне розслідування Національного антикорупційного бюро "Чисте місто", де виявили низку корупційних схем за їх участі.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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З посад звільнено заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту, а також заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова, який буде звільнений процедурно з наступного дня. Голова земельної комісії Київради та директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення. Також фракція партії "УДАР" ухвалила рішення відкликати його з депутатів Київради.

Також Віталій Кличко заявив, що найближчим часом будуть звільнені ще низка посадовців, зокрема директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест"" Віктор Погребний та заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина. Окрім цього, у "Київзеленбуді" звільнять генерального директора Юрія Бахмата, його першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гору.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Які слідчі дії тривають та що зі сферою містобудування та земельних відносин

Мер наголосив, що перевірки у різних департаментах тривають, і звільнення не будуть останніми. У сфері містобудування та земельних відносин запланована реорганізація, а також перевірка документів щодо відведення земельних ділянок, які фігурують у розслідуванні НАБУ. Якщо буде виявлено порушення, відповідні землевідводи будуть скасовані. Крім того, анонсовано реорганізацію структурних підрозділів КМДА, аби зробити їхню роботу більш прозорою та ефективною.

"Також уже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них", — повідомив Кличко.

Нагадаємо, у лютому НАБУ провела масштабні обшуки, зокрема, й серед посадовців КМДА в рамках операції "Чисте місто" на виявлення фактів корупції.

Наприкінці лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що звільнить з посад кількох чиновників, які фігурували у антикорупційному розслідуванні НАБУ.

Згодом журналісти Bihus.Info дослідили, як працювала корупційна схема у Києві із земельною сферою.