Главная Киев Ткаченко заявил, что Киев провалил создание маневрового фонда

Ткаченко заявил, что Киев провалил создание маневрового фонда

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:30
Киев провалил создание маневрового фонда — заявление Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал вопрос маневрового фонда, который планировали создать. По его словам, в течение прошлых периодов город провалил этот вопрос.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в интервью Mind.

Читайте также:

Маневровый фонд в Киеве

По словам Ткаченко, имея большие бюджеты, можно было создать определенный фонд коммунального имущества. Начальник КГГА подчеркнул, что его могли бы использовать в экстренных ситуациях, когда людям негде жить.

Ткаченко напомнил, что у столицы каждый раз после российских обстрелов проблема, куда переселять людей. В результате руководителям районных администраций приходится договариваться с гостиницами, общежитиями и тому подобное.

"Но так не должно быть в городе, который имеет очень большой бюджет, — нужен маневровый фонд для чрезвычайных ситуаций и четкий алгоритм расселения пострадавших. Я об этом недавно говорил на совещании с ГСЧС: там присутствовал мэр Кличко, который пообещал, что будут приняты определенные алгоритмы по этому вопросу", — добавил Ткаченко.

Напомним, начальник КГВА объяснил, кто тормозит строительство укрытий в столице. По его словам, в Киеве до сих пор сохраняется нехватка защитных сооружений.

Ранее Ткаченко рассказал, планируют ли в Киеве сократить комендантский час.

Киев война деньги жилье бюджет Тимур Ткаченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
