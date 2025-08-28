Киев провалил создание маневрового фонда — заявление Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал вопрос маневрового фонда, который планировали создать. По его словам, в течение прошлых периодов город провалил этот вопрос.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в интервью Mind.

Маневровый фонд в Киеве

По словам Ткаченко, имея большие бюджеты, можно было создать определенный фонд коммунального имущества. Начальник КГГА подчеркнул, что его могли бы использовать в экстренных ситуациях, когда людям негде жить.

Ткаченко напомнил, что у столицы каждый раз после российских обстрелов проблема, куда переселять людей. В результате руководителям районных администраций приходится договариваться с гостиницами, общежитиями и тому подобное.

"Но так не должно быть в городе, который имеет очень большой бюджет, — нужен маневровый фонд для чрезвычайных ситуаций и четкий алгоритм расселения пострадавших. Я об этом недавно говорил на совещании с ГСЧС: там присутствовал мэр Кличко, который пообещал, что будут приняты определенные алгоритмы по этому вопросу", — добавил Ткаченко.

