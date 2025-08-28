Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ткаченко заявив, що Київ провалив створення маневрового фонду

Ткаченко заявив, що Київ провалив створення маневрового фонду

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 22:30
Київ провалив створення маневрового фонду — заява Ткаченка
Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував питання маневрового фонду, який планували створити. За його словами, протягом минулих періодів місто провалило це питання.

Про це Тимур Ткаченко сказав в інтервʼю Mind.

Реклама
Читайте також:

Маневровий фонд у Києві

За словами Ткаченка, маючи великі бюджети, можна було створити певний фонд комунального майна. Начальник КМВА наголосив, що він міг би бути використаний в екстрених ситуаціях, коли людям ніде жити.

Ткаченко нагадав, що столиця щоразу після російських обстрілів має проблему, куди переселяти людей. Внаслідок цього очільникам районних адміністрацій доводиться домовлятися з готелями, гуртожитками тощо.

"Але так не повинно бути в місті, яке має дуже великий бюджет, — потрібен маневровий фонд для надзвичайних ситуацій і чіткий алгоритм розселення постраждалих. Я про це нещодавно говорив на нараді із ДСНС: там був присутній мер Кличко, який пообіцяв, що будуть ухвалені певні алгоритми з цього питання", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, начальник КМВА пояснив, хто гальмує будівництво укриттів в столиці. За його словами, у Києві досі зберігається нестача захисних споруд.

Раніше Ткаченко розповів, чи планують у Києві скоротити комендантську годину

Київ війна гроші житло бюджет Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації