Київ провалив створення маневрового фонду — заява Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував питання маневрового фонду, який планували створити. За його словами, протягом минулих періодів місто провалило це питання.

Про це Тимур Ткаченко сказав в інтервʼю Mind.

Маневровий фонд у Києві

За словами Ткаченка, маючи великі бюджети, можна було створити певний фонд комунального майна. Начальник КМВА наголосив, що він міг би бути використаний в екстрених ситуаціях, коли людям ніде жити.

Ткаченко нагадав, що столиця щоразу після російських обстрілів має проблему, куди переселяти людей. Внаслідок цього очільникам районних адміністрацій доводиться домовлятися з готелями, гуртожитками тощо.

"Але так не повинно бути в місті, яке має дуже великий бюджет, — потрібен маневровий фонд для надзвичайних ситуацій і чіткий алгоритм розселення постраждалих. Я про це нещодавно говорив на нараді із ДСНС: там був присутній мер Кличко, який пообіцяв, що будуть ухвалені певні алгоритми з цього питання", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, начальник КМВА пояснив, хто гальмує будівництво укриттів в столиці. За його словами, у Києві досі зберігається нестача захисних споруд.

Раніше Ткаченко розповів, чи планують у Києві скоротити комендантську годину.