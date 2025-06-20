Тимур Ткаченко призвал прекратить незаконный дрифт в Киеве

Тимур Ткаченко. Фото: facebook Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко публично высказал свою позицию относительно незаконного дрифта в столице. Он подчеркнул, что драйв должен быть законным и уважает тех, кто строит, а не тех, кто "играет в героя" на улицах во время войны.

Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Ткаченко категорически выступил против того, чтобы кто-то путал город в военное время с автотреком. Он отметил, что громкие машины, газирование и сжигание резины — это не про драйв и не про смелость, особенно когда рядом находятся ветераны, дети и матери, которые только что выбежали из укрытия. По его словам, это является пренебрежением к городу, к людям и к стране, которая воюет.

В то же время он выразил благодарность профессионалам автоспорта, которые не молчат и осуждают такое поведение. Тимур Ткаченко поблагодарил автоспортивное сообщество за поддержку правильных ценностей и за приглашение на профессиональную площадку. Он пообещал лично приехать, ведь верит в тех, кто тренируется, готовит молодежь и не подменяет спорт дерзостью.

Как человек с опытом профессионального спортсмена, он подчеркнул, что высокие результаты — это дисциплина, отдача и путь, а не эпатаж. Его позиция проста: поддерживать развитие автоспорта, но не хаос; скорость — но не бесконтрольность; драйв — но только на треке, а не в жилых районах.

"Потому что в стране война. И здесь не место для имитации силы", — резюмировал Тимур Ткаченко, призвав действовать ответственно и строить будущее правильным путем.

Напомним, что ранее Тимур Ткаченко обратился к городской власти по поводу несоответствующего использования бюджетных средств, предназначенных для поддержки военных. Он сообщил, что уже более трех недель ожидает официальный ответ на свой запрос, однако до сих пор не получил никакой реакции от городского совета.

До этого начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой провести тщательную проверку деятельности команды городского головы Виталия Кличко.