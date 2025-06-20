Тимур Ткаченко закликав припинити незаконний дрифт у Києві

Тимур Ткаченко. Фото: facebook Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко публічно висловив свою позицію щодо незаконного дрифту в столиці. Він наголосив, що драйв має бути законним і поважає тих, хто будує, а не тих, хто "грається в героя" на вулицях під час війни.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Ткаченко категорично виступив проти того, щоб хтось плутав місто у воєнний час з автотреком. Він зазначив, що гучні машини, газування та спалення гуми — це не про драйв і не про сміливість, особливо коли поруч перебувають ветерани, діти та матері, які щойно вибігли з укриття. За його словами, це є зневагою до міста, до людей та до країни, яка воює.

Водночас він висловив вдячність професіоналам автоспорту, які не мовчать і засуджують таку поведінку. Тимур Ткаченко подякував автоспортивній спільноті за підтримку правильних цінностей та за запрошення на професійний майданчик. Він пообіцяв особисто приїхати, адже вірить у тих, хто тренується, готує молодь і не підміняє спорт зухвалістю.

Як людина з досвідом професійного спортсмена, він підкреслив, що високі результати — це дисципліна, віддача і шлях, а не епатаж. Його позиція проста: підтримувати розвиток автоспорту, але не хаос; швидкість — але не безконтрольність; драйв — але лише на треку, а не в житлових районах.

"Бо в країні війна. І тут не місце для імітації сили", — резюмував Тимур Ткаченко, закликавши діяти відповідально та будувати майбутнє правильним шляхом.

Нагадаємо, що раніше Тимур Ткаченко звернувся до міської влади з приводу невідповідного використання бюджетних коштів, призначених для підтримки військових. Він повідомив, що вже понад три тижні очікує офіційну відповідь на свій запит, однак досі не отримав жодної реакції від міської ради.

До цього начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював звернення до Служби безпеки України з проханням провести ретельну перевірку діяльності команди міського голови Віталія Кличка.