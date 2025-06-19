Куди йдуть гроші на оборону Києва - запит Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: facebook Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернув увагу на проблему з використанням коштів, виділених з бюджету Києва на потреби військових. За його словами, він вже три тижні чекає на відповідь від мерії на свій офіційний запит, але її досі не отримав.

Про це Ткаченко написав у Telegram у четвер, 19 червня.

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Куди йдуть гроші на оборону Києва

Військові частини постійно звертаються до Київської міської військової адміністрації з нагальними потребами, зокрема щодо посилення системи протиповітряної оборони. Адже за одну ніч на Київ скидають сотні дронів, а виділені на оборону гроші залишаються не використаними.

Ткаченко наголосив, що видатки проходять через Київраду, але часто витрачаються на речі, які викликають сумніви. Він вважає, що військова адміністрація має бути повністю поінформована про те, куди йдуть кошти.

При цьому чиновник прямо запитує: чому мер Києва Віталій Кличко не коментує цю ситуацію і чи дійсно всі кошти спрямовуються на оборону столиці.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював звернення до Служби безпеки України з проханням провести ретельну перевірку діяльності команди міського голови Віталія Кличка. Метою цієї перевірки є з’ясування фактів можливого фінансування та розповсюдження матеріалів, які завдають шкоди репутації Збройних Сил України та сприяють їх дискредитації.

Раніше ми інформували, що СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві.