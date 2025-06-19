Куда идут деньги на оборону Киева - запрос Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: facebook Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратил внимание на проблему с использованием средств, выделенных из бюджета Киева на нужды военных. По его словам, он уже три недели ждет ответа от мэрии на свой официальный запрос, но его до сих пор не получил.

Об этом Ткаченко написал в Telegram в четверг, 19 июня.

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Куда идут деньги на оборону Киева

Воинские части постоянно обращаются в Киевскую городскую военную администрацию с насущными потребностями, в частности по усилению системы противовоздушной обороны. Ведь за одну ночь на Киев сбрасывают сотни дронов, а выделенные на оборону деньги остаются не использованными.

Ткаченко отметил, что расходы проходят через Киевсовет, но часто тратятся на вещи, которые вызывают сомнения. Он считает, что военная администрация должна быть полностью проинформирована о том, куда идут средства.

При этом чиновник прямо спрашивает: почему мэр Киева Виталий Кличко не комментирует эту ситуацию и действительно ли все средства направляются на оборону столицы.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал обращение в Службу безопасности Украины с просьбой провести тщательную проверку деятельности команды городского головы Виталия Кличко. Целью этой проверки является выяснение фактов возможного финансирования и распространения материалов, которые наносят ущерб репутации Вооруженных Сил Украины и способствуют их дискредитации.

Ранее мы информировали, что СБУ разоблачила хищения бюджета на строительстве моста в Киеве.