Начальник КОВА встретился с руководством 101-й отдельной бригады

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко с руководством 101-й ОБрО ГШ. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Сегодня, 5 марта, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел встречу с руководством 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Во время встречи обсуждались проблемы и потребности подразделения.

Об этом глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил в Telegram в среду, 5 марта.

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Ткаченко отметил, что это легендарное подразделение, которое за время своего существования неоднократно доказывало мастерство и преданность Украине. С начала российской агрессии в 2014 году бригада присоединилась к отпору оккупантам. Дебальцево, Попасная, Бахмут и другие города вписаны в ее боевой путь.

В 2022 году бригада обороняла Киев и Киевскую область. А сейчас воюет на разных участках фронта, демонстрирует героизм и стойкость. Кроме этого, воины выполняют специальные задачи по охране и обороне важных инфраструктурных объектов.

Отдельно руководитель Киевской ОВА отметил, что на базе подразделения организованы мобильные огневые группы, которые результативно защищают небо над столицей и другими регионами Украины.

"Имел возможность ознакомиться с местом размещения личного состава и учебными классами. Поражен подходом к подготовке воинов. Учебный процесс выстроен на базе применения инновационных технологий. Учебные места обеспечены интерактивными симуляторами различных типов вооружения, что значительно повышает качество подготовки", — рассказал Ткаченко.

А также добавил, что во время встречи с командиром бригады, полковником Сергеем Чернецким, обсудили проблемы и потребности подразделения.

Как отметил начальник КОВА, есть и хозяйственные вопросы, которые требуют решения: "По линии КМВА будем этим заниматься".

Напомним, что 4 марта, в Киеве состоялось первое заседание группы "Прозрачность и подотчетность". Во время встречи основным стал вопрос борьбы с "туалетными схемами".

Кроме того, во вторник, 4 марта, издание Reuters снова запустило прямую трансляцию из центра Киева. КМВА обратилась в правоохранительные органы по этому поводу.