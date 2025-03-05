Начальник КОВА зустрівся з керівництвом 101-ї окремої бригади

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко з керівництвом 101-ї ОБрО ГШ. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Сьогодні, 5 березня, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів зустріч з керівництвом 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Генадія Воробйова. Під час зустрічі обговорювалися проблеми та потреби підрозділу.

Про це очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у середу, 5 березня.

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Ткаченко зазначив, що це легендарний підрозділ, який за час свого існування неодноразово доводив майстерність та відданість Україні. Від початку російської агресії у 2014 році бригада долучилася до відсічі окупантам. Дебальцеве, Попасна, Бахмут та інші міста вписані в її бойовий шлях.

У 2022 році бригада обороняла Київ і Київщину. А нині воює на різних ділянках фронту, демонструє героїзм та стійкість. Крім цього, воїни виконують спеціальні завдання з охорони та оборони важливих інфраструктурних об’єктів.

Окремо очільник Київської ОВА зауважив, що на базі підрозділу організовані мобільні вогневі групи, які результативно захищають небо над столицею та іншими регіонами України.

"Мав змогу ознайомитися з місцем розміщення особового складу та навчальними класами. Вражений підходом до підготовки воїнів. Навчальний процес вибудуваний на базі застосування інноваційних технологій. Навчальні місця забезпечені інтерактивними симуляторами різних типів озброєння, що значно підвищує якість підготовки", — розповів Ткаченко.

А також додав, що під час зустрічі із командиром бригади, полковником Сергієм Чернецьким, обговорили проблеми та потреби підрозділу.

Як зауважив начальник КОВА, є й господарські питання, які вимагають рішення: "По лінії КМВА будемо цим займатися".

Нагадаємо, що 4 березня у Києві відбулося перше засідання групи "Прозорість і підзвітність". Під час зустрічі основним стало питання боротьби з "туалетними схемами".

Крім того, у вівторок, 4 березня, видання Reuters знову запустило пряму трансляцію з центру Києва. КМВА звернулась до правоохоронних органів з цього приводу.