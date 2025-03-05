Комендантська година у Києві — перепусти хочуть зробити онлайн

Поліцейський вночі перевіряє у чоловіка документи. Фото: Нацполіція

В Києві змінять алгоритми видачі перепусток для руху під час комендантської години. Крім того, зміниться формат — документ буде доступний у цифровому варіанті.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у середу, 5 березня.

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Новий формат перепусток для комендантської години

За словами Ткаченка, та система, яка існує зараз, недієва та потребує змін. Він зазначив, що часто трапляються випадки зловживання, а оновлення перепусток щороку — недостатній спосіб контролю.

"Я бачу, що варто застосувати цифрові інструменти для усунення зловживань. Такі практики поодинокі, але успішно впроваджені в інших громадах", — зазначив Ткаченко.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Як пояснив начальник ОВА, кожну перепустку можна буде прив'язати до цифрового реєстру. Відтак правоохоронні органи та відповідні військові структури будуть мати доступ до даних.

"Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години. Ми можемо синхронізувати доступ до інструментів верифікації як по Києву, так і по Київській області", — зазначив Ткаченко.

За його словами, в такий спосіб можна буде швидко визначити кому та коли була видана перепустка. Це допоможе покінчити зі зловживаннями та підробними документами.

Нагадаємо, раніше в Києві почали перевірку перепусток на пересування під час комендантської години. У порушників документи вилучали.

Як розповів Євген Ієвлєв, під перевірку в Києві потрапили 9 тисяч документів. За його словами, деякі перепусти видавали тим, хто не мав підстав для цього.